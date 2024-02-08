盧秀燕認同「瘦肉精是個案」　王必勝隔海貼文：祝盧市長新年快樂

▲王必勝臉書貼文祝盧秀燕新年快樂。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）



生活中心／台北報導

台糖豬肉驗出瘦肉精「西布特羅」爭議，引發中央衛福部與台中市政府連日互槓。台中市長盧秀燕今天受訪時表示，現在已經真相大白、水落石出，有還給基層食安人員一個公道，不需要衛福部次長王必勝道歉。對此，王必勝稍早也在臉書貼文回應：「也祝盧市長新年快樂，闔家平安。」

台糖豬肉片檢出瘦肉精「西布特羅」引發社會關注，衛福部次長王必勝日前因此事件槓上台中市府，而昨天複驗結果出爐，食藥署與台中市政府複驗均確認豬肉含有瘦肉精。

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昨天王必勝剛好和家人到國外旅遊，他昨晚在臉書二度貼文回應此事件，質疑台中市政府從1月15日發現到2月2日期間，反覆驗了22次，卻未跟食藥署討論。

今天有媒體詢問盧秀燕，瘦肉精事件王必勝貼文認為台中「悶頭處理」，應先跟中央報告，避免不必要擾動。盧秀燕回說：「次長辛苦了，既然出國了就希望好好休假，祝休假愉快。」

盧秀燕表示，非常認同這是一個個案，雖然到現在為什麼發生，大家、中央還在了解，正因為台灣各地方中央，檢驗制度都很落實，所以現在市面上的肉品是好的、安全的，希望大家多多採用國產豬肉。

▲台糖國產豬肉遭檢出含瘦肉精，引發中央和台中市政府連日互槓。（圖／記者許權毅攝）