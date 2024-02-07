分析／顧食安不甩王必勝諷作秀　盧秀燕以靜制動鞏固政治未來

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市政府食安處日前公布台糖安心豚梅花豬肉片含有瘦肉精「西布特羅」，遭衛福部次長王必勝用「五大質疑」暗指台中市盧秀燕為謀總統大位而操作食安議題，綠委隨後群起跟進，在中央地方各拿數據說話之後，更讓整件事政治化。食藥署今（7日）複驗該肉品確實含有西布特羅0.001 ppm，不僅狠狠打臉「王必勝們」，而隱忍3天的盧秀燕，面對中央砲火，以靜制動，今天站穩維護食安高點，也更確立「媽媽市長顧食安」的形象，將有助其未來更上一層樓。

豬肉片是否含有瘦肉精「西布特羅」本為就事論事的食安議題，各方都要遵守科學規範，依法行政。綜觀這次食安風波，此次中央地方各持檢驗數據說話，而王必勝以「五大質疑」回應台中市檢驗結果，讓外界解讀王是暗指盧秀燕為謀總統大位操作食安議題，黨政人士就直指，王必勝稱「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」，明顯有著「以小人之心度君子之腹」的政治操作痕跡。

接棒王必勝之後，民進黨立委包括王定宇、陳亭妃、蔡易餘跟著加入戰局，趁機攻訐盧秀燕及台中市政府，態度咄咄逼人，甚至支持台糖提告。而在他們的操作之下，原應是專業科學的食安議題，反而升高變成政治議題，並且帶風向讓民眾質疑台中市政府食安處的專業性。

不過，面對綠營的政治操作，盧秀燕並未隨之起舞，只見她一再重申食安是專業、科學的問題，直指食品安全「寧嚴勿鬆，寧快勿慢」，回到民眾食安標準，質問中央「難道要犧牲民眾健康，等問題肉品吃完再公布？」不但穩住立場，並為檢驗人員加油打氣，支持公務員執行食安公權力，反觀民進黨立委懷疑實驗室的專業，反而帶來政府食安信任危機。

儘管盧秀燕試圖降低此議題的政治味，在政治攻防上頻頻採取防守態勢，但在綠營的操作下，終究還是升高變成政治議題，使得今日的複驗成了一翻兩瞪眼的藍綠對決，即便是王必勝至今仍堅稱，檢體的污染無法排除，「為何只有台中市政府這包肉有驗出？」，但最終一切還是要拿數字說話，結果顯示，就連中央政府的食藥署都認定該肉品檢出西布特羅0.001 ppm，可說是還給盧秀燕一個公道，也瞬間提振了藍軍士氣，紛紛出面要求人在國外渡假的王必勝，必 需下台負責。

如前所述，本起事件在王必勝及綠委的操作下已經升高至政治議題，因此最終結果也產生了政治效應，也更加確立盧秀燕「媽媽市長顧食安」的形象，讓廣大消費者紛紛比讚，添加未來更上一層樓的底氣。

事實上，「媽媽市長顧食安」的形象早已有所雛形，去年9月進口蛋爆出食安危機時，台中市便率全國之先校園禁用液蛋，保障師生營養午餐的健康與安全。在瘦肉精這一役，因綠營政治操作，致王必勝「弄巧成拙」反引眾怒，而盧秀燕則「以靜制動」堅信專業，更加確立其「媽媽市長顧食安」的形象，雙方形成強烈對比，食安是專業、科學的問題，只要尊重專業、依法行政即可，但「王必勝們」卻因黨派之見而泛政治化，事情演變至此，倒反而成為助攻盧秀燕攻大位的綠營豬隊友了。