初一走春飆歌！蔣萬安赴龍山寺祈福　高唱「告五人」名曲

▲蔣萬安大年初一到萬華艋舺龍山寺參拜，並向市民朋友祝新年快樂。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是大年初一，台北市長蔣萬安今（10）上午前往萬華龍山寺參香祈福，祝褔民眾新年快樂。會後出現一段溫馨畫面，面對媒體關注國民黨副主席連勝文昨批評，國民黨造勢場合音樂難讓年輕人產生共鳴，蔣幽默地說，他唱來唱去都是「告白氣球」或「披星戴月的想你」，並當場高歌「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身地前進」。

蔣萬安今天上午陸續前往廣照宮、龍山寺、青山宮、台灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟參香祈福，並在結束龍山寺參拜行程後接受媒體聯訪。

針對連勝文日前針對選舉提出建議，認為國民黨大型造勢場合播放的音樂，絕大多數連他這個中年大叔，都無法產生共鳴，遑論更年輕的人，蔣萬安表示，最重要的是要爭取人民的認同，做出成績和政績，不管是縣市首長、立法委員、議員朋友，共同努力做好分內的工作，這是最重要的。

蔣萬安話鋒一轉又說，至於歌曲的選擇，他比較沒有資格，因為他唱來唱去就是「告白氣球」、「堅持」、「你是我的兄弟」或「披星戴月的想你」。媒體聞言笑稱，很新啊。蔣便當場高歌樂團「告五人」名曲「披星戴月的想你」：「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身地前進」，還說若有新歌可以推薦給他，他好好練一下。