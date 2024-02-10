台南鹿耳門天后宮《年夜祭》登場　黃偉哲跨年守歲祈福

▲台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，到鹿耳門天后宮《年夜祭》，與民眾一起守歲跨年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆除夕，台南市長黃偉哲一早開始即進行一系列拜廟祈福行程，晚上前往台灣首廟天壇參拜，與立委陳亭妃、市議員蔡宗豪、沈震東一起發送歲錢紅包，隨後再到鹿耳門天后宮《年夜祭》，與民眾一起守歲跨年。

黃偉哲表示，感謝鹿耳門天后宮年年舉辦守歲活動，今年適逢台南400，台灣燈會系列活動已經展開，歡迎民眾年節期間闔家大小一起來台南拜廟賞燈祈福，並祝福大家龍年行大運，「龍喜利來」。

自1999年起，已連續舉辦25年的鹿耳門天后宮《年夜祭》，年年皆由媽祖與大家一起守歲。活動由祥獅獻瑞、神龍戲珠、電音三太子率先登場，深夜11時半重頭戲《年夜祭》儀式正式展開，由黃偉哲市長與立委陳亭妃共同擔任賀歲大臣向市民祝賀新年，並向媽祖祈求國運昌隆、市民安康，隨後午夜12時整即開廟門迎新春點頭香。市議員蔡麗青、黃麗招、邱昭勝、李中岑皆到場共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，充滿喜氣。

2024年大年初一黃偉哲市長除發放歲錢，更加碼100個幸運紅包，民眾除了得到來自媽祖的加持，也有市長滿滿的祝福。此外，鹿耳門天后宮今年《福來通寶》發放時間為初一至初四早上9時到下午5時，每日數量有限，發完為止，歡迎民眾年節期間來拜廟並分享福氣。