歡慶新年吉龍舞春　新北觀光工廠祭出超值好康

▲新北市觀光工廠及產業文化館春節期間有多項好康優惠。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市觀光工廠迎接農曆新年的到來，推出豐富多彩的活動及優惠，為遊客帶來一場親子歡樂的春節體驗，無論是喜歡手作體驗、美食尋味，還是希望與家人共度溫馨時光，新北觀光工廠都是您不可錯過的好去處，把握連假期間全家大小一同喜迎龍年好運。

經發局長何怡明表示，新北市20家的觀光工廠及產業文化館，主題涵蓋食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等多元領域，市府長期整合跨局處資源，幫助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，並提供聯合行銷提升企業品牌文化，透過全方位輔導，協助新北觀光工廠發揮職人精神，致力提供民眾極具深度的觀光體驗，從場館的外觀設計、室內空間展示與陳列，到產品故事的闡述及企業獨有的文化特色等，展現各自獨特的文化和創意，讓來訪的遊客感受到每一家觀光工廠的匠心獨具。

▲新旺集瓷2024龍年限定「好醞龍來｜桂花梅酒 冷變對杯禮盒」推出新春限時優惠，送禮自用2相宜。

經發局表示，新北觀光工廠及產業文化館中在今年春節期間有些店家維持營運不打烊，同時也推出新春優惠，像是手信坊創意和菓子文化館祭出「開運紅包搶搶滾」，消費滿600元還可獲得抽獎開運紅包；許新旺陶瓷紀念博物館祭出2024龍年限定冷變對杯禮盒「好醞龍來」，新春限時優惠88折。

經發局補充表示，除了春節期間不打烊，還有不少觀光工廠及產業文化館在初一至初五期間祭出商品折扣、滿額贈禮等各項超值好康優惠，與民眾一起歡度春節假期。像是全台第一座以爆米花為主題的卡滋爆米花觀光工廠樂園，推出桶裝爆米花買5送1優惠活動；象徵「好運旺來」的維格餅家鳳梨酥夢工場，報名DIY即贈送可愛公仔手機擦拭布外，更有消費滿1500元贈限定紀念提袋的活動。

觀光工廠不僅提供寓教於樂的遊玩體驗，更兼顧知識教育和休閒娛樂，使遊客能夠深度體驗臺灣獨有的文化和產業發展故事。為了方便民眾查蒐集春節出遊好去處，經發局網羅新北市觀光工廠及產業文化館營業時間及各項好康優惠，相關資訊可上「新北市經濟發展局」官網或「來趣新北金發局」臉書查詢，歡迎大家把握春節佳期到新北觀光工廠及產業文化館共享龍年好運。