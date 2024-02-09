慰問新北聯醫除夕留守同仁　侯友宜感謝醫護守護民眾健康

▲侯友宜除夕前往新北聯醫慰問留守同仁。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在民眾享受闔家團聚的除夕之際，許多醫護人員和工作團隊仍堅守崗位，新北市長侯友宜今（9日）前往新北聯醫慰問留守同仁，並親手送上紅包和龍年福袋，感謝他們犧牲與家人相處的時間守護市民健康，讓民眾平安過好年。

▲新北市157家合約醫療院所分別於春節連假期間不打烊。



侯友宜表示，春節期間許多醫護和工作人員犧牲假期為民眾服務，除了感謝他們的奉獻，也特別到新北聯醫發送紅包，希望留守同仁在工作之餘能平安開心過春節。他也提醒民眾，新北市有157家合約醫療院所分別於春節連假期間提供民眾COVID-19疫苗接種和相關就診服務，也祝福市民朋友能夠平安過一個好年。

新北聯醫院長項正川表示，過去一年新北聯醫提供廣泛的醫療服務，包括近45萬人次的門診、超過6萬人次的急診以及超過1萬人次的住院服務。為應對春節期間的醫療需求，也將提供全天24小時的急診服務。並從大年初三（2月12日）至初五（2月14日）上午加開春節特別門診，初六（2月15日）開始恢復正常門診服務。

▲侯友宜致贈紅包和龍年福袋，希望留守同仁在工作之餘能平安開心過春節。