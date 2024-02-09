新北YouBike過年不打烊　共享汽機車春節租借有優惠

▲公共自行車稽查。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節是團聚歡樂的節日，也是探索新事物、創造美好回憶的好時機；新北市政府交通局推薦您嘗試以YouBike公共自行車和共享汽機車出行走春，春節期間YouBike及共享汽機車服務不打烊之外，交通局連假稽查也不中斷，要求業者做好車輛安全檢查和客服，讓民眾安心租借、快樂出行，享受節慶的喜悅。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北YouBike公共自行車在春節連假期間持續服務並維持相同費率，且轉乘雙北捷運、公車或使用基北北桃1200公共運輸定期票享有前30分鐘免費騎乘。

▲共享機車稽查。

吳政諺說，新北市公共自行車YouBike1.0及2.0累計達1810站，服務可及北海岸的三芝淺水灣、石門白沙灣、萬里野柳地質公園、瑞芳深澳漁港等地，另三貂嶺生態友善隧道周邊4站亦串連了猴硐火車站、牡丹火車站、雙溪火車站等範圍。

民眾不妨在春節連假期間，利用基北北桃1200公共運輸定期票規劃搭配臺鐵、捷運、輕軌、公車，來趟美食、自然好風光的微旅行，或是騎乘在通勤綠廊到雙北近郊走春，還兼具運動健身，力行綠能減碳。

為了讓民眾能進一步體驗感受共享運具服務魅力，WeMo、GoShare、iRent、格上Go Smart及仲行URiDE共享汽、機車也在春節期間提供租借優惠，優費費率可詳見業者官網：

威摩科技股份有限公司：https://www.wemoscooter.com/

睿能數位服務股份有限公司：https://www.ridegoshare.com/

和雲行動服務股份有限公司：https://www.irentcar.com.tw/

格上汽車租賃股份有限公司：https://www.car-plus.com.tw/

仲行智能行動股份有限公司：https://www.rentalcar.com.tw/