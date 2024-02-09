過年前1周新北垃圾增5成　清潔隊除夕清運3436公噸

▲新北市環保局清潔隊員收運資源回收物。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（9日）除夕一早，新北市政府環保局各區清潔隊即提前垃圾收運工作，部分清潔隊最晚延長至傍晚6點收班。經統計，今年除夕前一周，每日垃圾量比平常日約增加5成，而在2月7日清潔隊員特別加班收運、2月8日小年夜隊員也照常收運，垃圾量亦明顯增加，今天收運垃圾量更高達約3436公噸，約為平常日的2倍。

環保局說明，新北市自2008年起推動垃圾費隨袋徵收，資源回收量自2008年每日約1067公噸增加至2023年每日約2952公噸，回收量逐年成長；而整體垃圾量也由2008年每日2497公噸降低至2023年每日約1821公噸。

環保局表示，春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，今年各區清潔隊至少提供1處垃圾定時定點收運服務，全市共有71處，請民眾務必使用專用垃圾袋並做好垃圾分類，於定點清運時間才可以交付清潔隊收運。有關新北市各區春節期間定點清運時間與方式，除了可以電洽環保局所屬28區清潔隊或撥打免付費諮詢專線：0800-010-857（鈴一鈴幫我清）詢問外，也可至「新北樂圾車」網站查詢。

▲新北市環保局清潔隊員執行垃圾收運勤務。

環保局提醒，民眾交付垃圾時，應依規定做好分類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，尤其危險物品務必先行妥善處理，以免車斗內的密閉空間，因機器擠壓、摩擦產生火花引發爆炸事件，造成收運人員及垃圾焚化廠或資收場安全疑慮。

危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；而行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿混入一般垃圾投入垃圾車；其餘奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和後以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式可利用「回收物品易查通」查詢。

環保局呼籲，年前仍有部分民眾未預約即隨意棄置大型家具或未於清運時間丟棄垃圾，影響環境衛生形成髒亂點，也造成清潔隊員的困擾，請民眾發揮公德心，依規定排出垃圾。

環保局強調，年節期間仍將加派人員巡查環境，倘發現違規情形，依廢棄物清理法最高可處新臺幣6000元罰鍰。另嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入，倘經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，環保局將蒐集相關證據移請檢調單位依法偵辦，請民眾及業者勿以身試法。

環保局政風室也提醒，請民眾勿贈禮或紅包予清潔隊員，倒垃圾時只要微笑或對他們說聲謝謝，就是表達感謝最好的方式。