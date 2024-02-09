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新北龜吼漁夫市集發紅包　名字有「龍」同音送百元折價券

▲新北龜吼漁夫市集發紅包 名字有「龍」同音送百元折價券。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元任您選。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區龜吼漁夫市集歡慶新年，2月10日（出一）到2月14日（初五）每日提供20份百元紅包加菜金，給身分證名字中有「龍」或同音之幸運民眾，就可持身分證明到市集管理室領取紅包百元折價券1張，每日限量20份，每人限領1次，讓民眾採買尚青的海產為年菜加分，歡度新年賀新春！

漁管處表示，龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」聞名全臺！過年期間主打顏色鮮豔、肉質細嫩的花蟹，以及口感Q彈鮮美的貢寮鮑等產品。龜吼漁夫市集營業時間僅2月9日（除夕）提早於中午12點休市，2月10日（初一）後即恢復正常營業，營業時間10時30分至17時。

▲新北龜吼漁夫市集發紅包 名字有「龍」同音送百元折價券。（圖／新北市漁業處提供）

▲從翡翠灣停車場前往龜吼漁夫市集步道彩繪圖樣非常童趣可愛。

龜吼漁夫市集週邊ATM及交通資訊

前往龜吼漁夫市集，在漁澳路上「龜吼停車場」，共有81個小客車位，場內設置自動提款機；而鄰近的石角海邊「翡翠灣停車場」，共有128個停車位，從臺2線右轉進入龜吼石角路後，第一個紅綠燈標誌右轉海角街即可抵達!沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛，歡迎民眾多多利用！

漁業處長簡明雄表示，龜吼漁夫市集是北海岸享負盛名的魚貨市集，更是新北特產萬里蟹的主要產地之一，而且市集攤商都是由在地漁民組成，所售魚貨多是自家漁船捕撈，品質絕對有保證，推薦民眾列入優先採買名單！採買完海產後，民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是驅車前往野柳保安宮，祈求闔家平安。

▲新北龜吼漁夫市集發紅包 名字有「龍」同音送百元折價券。（圖／新北市漁業處提供）

▲龜吼停車場內增設ATM。

▲新北龜吼漁夫市集發紅包 名字有「龍」同音送百元折價券。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼龜吼漁夫市集交通資訊。

▲新北龜吼漁夫市集發紅包 名字有「龍」同音送百元折價券。（圖／新北市漁業處提供）

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