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連假出國小心帶「臭蟲」回台！環境部教4招防堵：高溫65度可消滅

▲▼法國巴黎對抗床蝨（Bedbug ，又稱臭蟲）危機。（圖／路透）

▲環境部提醒出國旅遊要留意臭蟲防治。圖為法國巴黎對抗臭蟲危機。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

過年前民眾都會進行大掃除。環境部提醒民眾，善用洗衣粉等常見清潔商品，稀釋則要注意通風使用，若發現老鼠等環境衛生害蟲，優先以非噴藥方式捕捉，嚴重時再選用合格環境用藥。另近期國際臭蟲（床蝨）入侵事件頻傳，民眾出國旅遊回來記得勤檢查行李衣物，運用「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」清除臭蟲四妙招，避免將臭蟲帶回家。

明天（9日）就是除夕，不少民眾利用這一兩天進行大掃除。環境部建議民眾，善用清水、小蘇打粉、過碳酸鈉、漂白水、肥皂、洗衣粉等常見清潔商品，稀釋並注意通風使用。而多數縣市從除夕下午起暫停垃圾收運，初三（12日）有部分收運、初四（13日）起陸續恢復正常收運，民眾可上「2024春節期間垃圾車清運時間表」網站或各縣市環保局網站查詢，以便規劃大掃除時間。

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若發現蚊蟲、螨、鼠、蟑螂等環境衛生害蟲，環境部建議，優先以非噴藥方式捕捉去除，嚴重時再選用合格環境用藥，並把握「4要」口訣：「1要對症」，殺菌、消毒必須選擇具有該效果的環境衛生用藥；「2要合法」，認明產品外包裝上有環境部核准「環部/署衛製字」或「環部/署衛輸字」許可證字號；「3要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「4要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，才能安全又有效。

此外，不少民眾利用春節連假出國旅遊，但近期國際臭蟲入侵事件頻傳，環境部提醒民眾，自國外旅遊回來後，立即清洗衣服及檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。若發現臭蟲，也別驚慌，勤檢查衣服行李家俱細縫，運用「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」清除臭蟲四妙招，最後手段才使用環境用藥殺蟲劑。

▲▼環境部提醒民眾，年節清掃安全使用環藥，出國旅遊留意臭蟲防治。（圖／環境部提供）

▲環境部提醒民眾，出國旅遊留意臭蟲防治。（圖／環境部提供）

若是民眾發現行李箱有臭蟲，環境部表示，可將行李箱裝入塑膠袋中並綁緊進行曝曬，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲，懷疑有臭蟲的衣物，則可集中裝入塑膠袋中綁緊，避免臭蟲逃逸，然後拿到洗衣機清洗，也可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治，另外吸塵器也是好用的工具，可以吸取捕捉，有效防治臭蟲，如果情形嚴重時，再選用合格環境用藥或病媒防治除蟲公司代為處理。

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