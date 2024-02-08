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過了30個年「見街上1景象」嘆年味變淡：一年不如一年！全場點頭

▲農曆新年到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲農曆新年到。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

每逢農曆春節，處處可見商家擺設年節應景商品，各式開運年菜、糖果、餅乾、飲品等應有盡有，不過有網友表示，過了30多個年了，感覺一年比一年還要冷清，以往過年都會去鄰居家拜年、看新年節目、放鞭炮，但現在已經感受不到歡樂團聚的感覺，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文「過年484一年不如一年？」已經過了三十幾個年了，感覺一年比一年還要平淡，以前過年都會放鞭炮、去親戚家拜年、電視播放著新春特別節目，走在路上都可以聞到鞭炮味，不過近年來為了減少空氣、噪音汙染，放鞭炮須符合法規，不像以往想放就放，再加上多數人會選在過年期間出國，年味也越來越淡了。

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貼文一出，網友紛紛有感，「禁鞭炮是進步還是退步？我個人是覺得挺好的」、「要維持過年味道真的要花很多力氣」、「身邊朋友過年出國的，大多是不想看到親戚或長輩」、「今年真的特別沒有年味耶，在路上走一點氣氛都沒有，身邊也一堆都是準備出國玩，不打算在台灣過年的人」、「並不是一年不如一年，而是過往的氛圍只會存在於那個時代」、「現在大家庭變小家庭，沒那個FU了，小家庭隨時可以找時間回家」、「今年年味淡+1，意外」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少人飛出國過年。（圖／翻攝自PTT）

新年少不了放鞭炮環節，消防署就提醒，施放一般爆竹煙火必須選擇空曠安全的處所，並遵守產品使用說明以確保安全。依據「爆竹煙火管理條例」第15條規定，不得在容易造成危險的地方施放，例如石油煉製工廠、加油站、加氣站、漁船加油站、儲油設備的油槽區、可燃性氣體儲槽、爆竹煙火製造、儲存及販賣場所等。

若違反直轄市、縣（市）主管機關依第十七條所定自治法規中有關爆竹煙火施放地區、時間、種類、施放方式或施放人員資格之規定，依法可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。以台北市為例，高速公路、高架道路、大眾捷運系統、古蹟、醫院等場所不可施放，學校、文教區周圍50公尺亦禁止，違反公告可處新台幣3千元罰鍰。

台北市河濱公園也不分時段全面禁止燃放爆竹煙火，違者可按台北市公園管理自治條例第17條，開罰新台幣1200元至6千元罰鍰。至於放鞭炮、放煙火的時間規範，台北市環保局指出，原則上晚上10時至上午8時都不能施放會發出笛音或爆音的一般煙火及專業爆竹煙火；但元旦、除夕、正月初一、元宵節、等特殊節日，經台北市政府專案核准的民俗節慶，不在此限。

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