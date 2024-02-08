河南清潔工風雪中抗議討薪　官方承諾及時補發...3日後電話無人接聽

記者魏有德／綜合報導

河南夏邑一群清潔工人傳出在4日聚集到當地財政局外頂著風雪抗議，要求官方出面協助向承包商「討薪水」，這批辛苦打工平勞力賺取生活費的人群在雪中呼喊，觸動不少人的心，引起社會各方關注。對此，夏邑縣城管局回應稱，當地財政局已將托管工資費用足額撥付，2月5日起，將監管該公司及時足額將工資全部發放到位。

▲河南夏邑一群清潔工人頂著風雪聚集在當地財政局外，要求發放薪水。（圖／翻攝北京時間）

《封面新聞》報導，2月7日，記者嘗試聯繫相關公司，該公司電話始終無人接聽，夏邑縣城管局電話亦無人接聽。記者撥打「網信夏邑」公佈的舉報電話，發現該電話號碼竟然為空號。

據了解，這群清潔工人是夏邑縣清塵環保技術有限公司聘用的鄉村保潔環衛工。自2023年1月1日起，該公司承包夏邑鄉村的垃圾清運和保潔工作，並在托管期間墊付環衛工人薪水。

夏邑縣財政局表示，2月4日17時已將托管費用足額撥付到夏邑縣城管局，夏邑縣城管局也強調，2月5日起，將監管清塵環保科技有限公司及時足額將拖欠鄉村環衛工人工資全部發放到位。

不過，正當社會各界要探詢薪水究竟有無交到清潔工人們的手中時，不僅承包商電話未接，就連城管局或當地政府的投訴電話都無人接聽或為空號，讓外界看傻了眼。

對此，夏邑縣人民政府辦公室相關負責人表示，欠薪進展需要聯繫夏邑縣城管局，對於「網信夏邑」的舉報電話為空號的情況，該工作人員則強調，「並不清楚。」