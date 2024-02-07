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以哈開打4個月「有望終戰」？　哈瑪斯提3階段135天停火計畫

▲▼以色列士兵在加薩行動。（圖／路透）

▲ 哈瑪斯據報提出3階段停火計畫，以色列對此尚未回應。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈戰爭7日屆滿4個月，哈瑪斯據報提出一項長達135天的3階段停火計畫，內容包括釋放所有關押加薩的人質，以色列從加薩撤軍，並就結束戰爭達成協議，以色列對此則尚未回應。

《路透》7日獨家披露文件草案指出，哈瑪斯的提議分為3階段，每個階段持續45天，將以去年10月7日抓獲的人質交換巴勒斯坦囚犯，啟動重建加薩，以軍完全撤出並交換死者遺體。

一名熟悉談判的消息人士指出，哈瑪斯的提議不要求剛開始就保證永久停火，但在所有人質獲釋以前，必須在停火期間就結束戰爭達成共識。

根據這份文件，第一階段的45天內將釋放所有以色列女性人質、19歲以下男性、老人及病人，以換取以色列釋放監獄中的巴勒斯坦婦女及兒童，以軍也須在這段期間撤出加薩人口稠密地區。在雙方「就結束相互軍事行動及恢復完全平靜所須的條件進行間接談判」以前，不會進入第二階段。

第二階段行動包括釋放剩餘的男性人質，以及以色列部隊撤出加薩所有地區的邊界之外；第三階段則會交換死者屍體與遺骸，停火期間也會增加對加薩平民的食品等物資援助。

這項計畫是為回應卡達及埃及調解人上周提出的提議，為加薩人民帶來希望，誓言消滅哈瑪斯的以色列目前則尚未回應。與此同時，美國國務卿布林肯會晤卡達及埃及領袖後連夜抵達以色列，為開戰至今為延長停火最重大的外交努力。

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