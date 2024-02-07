美眾院兩黨分歧加劇　以色列5510億援助案未獲通過

▲美國一項援助以色列176億美元的議案在眾議院被否決。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

在共和黨和民主黨領導人雙雙反對下，美國一項涉及金額高達176億美元（約新台幣5510億元）的軍援以色列議案未能在眾議院獲得通過。

據CNN報導，眾議院議長強生（Mike Johnson）6日提出一項獨立議案，試圖為以色列提供176億美元的援助資金，不過相關議案因未能獲得多數民主黨人的支持，而無法被通過。

民主黨議員在6日上午的閉門黨團會議中，對軍援以色列的議案進行了討論。期間，民主黨領袖提出了反對支持以色列援助計畫的有力理由，而數十名民主黨成員也在會後表示，他們將對該議案投出反對票，直言這項議案「根本是個陷阱」。

美國總統拜登也對相關議案發出了否決威脅，表示他希望將其納入更大的國家安全計劃。不過共和黨高層人士指出，雖然他們認為議案被通過的機會渺茫，但他們還是打算要在議會中舉行投票，好在以色列問題上為民主黨人提出警示。

援以一案一直是兩黨立法的一部分，其中還包括了對烏克蘭和台灣的援助，以及旨在解決移民和邊境問題的資金與政策變化，但相關議案已多次遭共和黨否決，導致議案陷入困境。

強生在過去的周末發布一封信件，抨擊參議院將他與眾院排除在邊境安全協議的兩黨談判之外，「在經過數月的閉門談判之後，參院似乎準備最終公佈其補充方案的文本，但他們的領導層知道，由於眾院未參與相關談判，因此他們已失去迅速審議任何立法的能力。眾院必須發揮自己的意願，解決我們的優先事項。」