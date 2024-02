烏國全境警報大響！俄大規模飛彈猛攻　基輔遇襲「觸發防空系統」

▲基輔與多個烏克蘭城市在7日清晨遭遇大規模飛彈襲擊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭全境在當地7日清晨6時左右收到空襲警報。烏克蘭空軍指出,俄軍對基輔和尼古拉耶夫(Nikolayev)、利維夫(Lviv)等城市發動了大規模飛彈襲擊,觸發首都的防空系統,多地傳出爆炸聲。另外,烏克蘭南部也有1人死亡。

《衛報》引述《基輔郵報》指出,基輔市中心在7日早上7時左右傳出2聲爆炸巨響,45分鐘後,記者又聽到至少2聲爆炸聲。與此同時,防空系統也發射了多枚砲彈,導致基輔上空爆炸頻傳。

Multiple waves of missiles on Kyiv. Residential building on fire. Power and heating supply disrupted in the aftermath of the attack. pic.twitter.com/f5fWFt7tzK