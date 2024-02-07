哈瑪斯鬆口願停火！　國際積極找「最終方案」調解以哈分歧

▲國際目前正積極促成以哈停火。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯對加薩停火與釋放人質的新提議作出回應後，美國、卡達和埃及計劃通過外交手段，彌合以色列和哈瑪斯在加薩停火計畫上的分歧。

據路透社報導，哈瑪斯6日對美國和以色列情報首腦上周在巴黎與埃及和卡達會面時擬定的停火框架作出了答覆。儘管具體回應細節未被披露，但哈瑪斯表示，它們願意積極合作，以實現全面徹底停火，結束對加薩的侵略，確保救濟、庇護和重建，解除對加薩的圍困，並達成換囚。

美國國務卿布林肯坦言，他將在7日訪問以色列時，與當地官員就哈瑪斯的回應進行討論，「雖然現在還有很多工作要做」，但他依舊相信，以哈達成停火協議是有可能，也是必要的。

▲以哈暫時還沒有在以軍撤出加薩的時機上達成共識。（圖／路透）

卡達指出，從整體來看，哈瑪斯的回應是積極的，而埃及則告訴路透社，哈瑪斯表現出了靈活性，「我們將與各方討論擬議框架的所有細節，以盡快就最終方案達成協議」。

知情人士透露，各界現在希望促成至少40天的停火，讓哈瑪斯在期間釋放剩餘人質中與被扣押的以色列人遺體，以換取被以色列囚禁的巴勒斯坦人的自由。停火後，外界也會增加對加薩平民的食物和其他援助，以緩解當地的飢荒和基本物資短缺。

目前媒體還不清楚哈瑪斯或以色列是否願意在立場上做出妥協，但一名哈瑪斯官員向路透社重申，除非以軍願意保證在戰後撤離加薩，否則他們不會釋放任何人質；而以色列總理坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，以色列不會在哈瑪斯被消滅以前結束在加薩的軍事行動。