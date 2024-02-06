韓國瑜找周萬來任立院秘書長　吳子嘉：一下就破了柯建銘的局

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對立法院長韓國瑜找來前立法院副祕書長周萬來擔任立院祕書長，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，柯建銘認為他熟悉議事規則，對議事的技巧和議場的鬥爭、法規等非常內行，他每天幫民進黨顧議場顧得很好，結果韓國瑜卻丟出一個周萬來，「這個周萬來對議事規則懂的不得了，一下就破了你的局。」

吳子嘉在《董事長開講》中指出，未來的立法院會天下大亂，柯建銘會罩不住，在亂的情況之下，總統當選人賴清德在5月20日就職時會面臨到很大的困難，下半年的國防外交預算就是第二會期要過，但國民黨會讓他過嗎？韓國瑜絕對會擋住國防外交預算，如果擋不住的話，那他對中國北京當局就不能交代。

吳子嘉接著說，柯建銘認為他熟悉議事規則，對議事的技巧和議場的鬥爭、法規等非常內行，他每天幫民進黨顧議場顧得很好，結果韓國瑜卻丟出一個周萬來，「這個周萬來對議事規則懂的不得了，一下就破了你的局。」

吳子嘉表示，國民黨這些年輕的立委殺進立法院，以賴清德的個性，他的內閣閣員，會傾向於常任事務官跟學者比較多，政治人物比較少，他質疑「這些人受得了立法委員的污辱嗎？一幹就垮了！這個內閣很快就會被國民黨攻垮掉，然後議事規則就不是柯建銘可以控制的。」