國民黨尾牙大啖龍蝦烏魚子　韓國瑜現身高歌「我們都是一家人」

▲韓國瑜領唱原住民情歌，氣氛歡樂。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄭佩玟／台北報導

歲末年終將近，企業行號都在舉辦尾牙慰勞員工一年來的辛苦，國民黨在黨產被沒收之後，財務持續窘困，雖無年終，但黨主席朱立倫今（5）日仍於國民黨中央黨部舉辦尾牙，除了自掏腰包叫外燴，每位黨工也會有8000元紅包禮券。立法院長韓國瑜在舞台上開當起康樂股長，號召藍委一同高唱「我愛那魯灣」，隨後朱立倫也加入，氣氛相當歡樂。

國民黨自從2016年淪為徹底在野之後，財務十分窘迫，2020年時還沒有年終獎金也不辦尾牙，2021年時江啟臣擔任黨主席時，還被外界酸是窮開心，時任秘書長的李乾龍看到很辛酸還自募400萬款項讓黨工每人能拿5000元禮券，能夠真的開心過好年，但相較於民進黨年終一發就是1.5個月，國民黨仍是難望其項背。

連續七年發不出年終，但朱立倫為犒賞黨工辛勞，還是自掏腰包叫外燴，菜色包括龍蝦、烏魚子、海蜇皮、醉雞等等，其實相當豐富，前主席吳伯雄，和多位黨籍立委也到場同歡，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、黨團總召傅崐萁也在台上高歌「我愛那魯灣」，隨後朱立倫也加入同歡，大唱「從前時候是一家人，現在還是一家人」，現場氣氛熱絡。



▲▼國民黨尾牙。（圖／記者鄭佩玟攝）