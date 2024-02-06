傅崐萁喊設國會特偵組挨批「私設刑堂」　綠：修憲不是國民黨說了算

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日拋出成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，相關倡議被質疑是私設刑堂。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（6日）表示，國民黨今天修正說法，說是要強化立委查弊能力，但立法不可能凌駕或取代司法權限，憲政體制還是底線。社會還沒看到新國會問政品質，只看到不斷膨脹自身權力的國民黨團。

吳思瑤表示，戰鬥藍選舉時拋出恢復特偵組主張，法界、專業界期期以為不可，特偵組過去就淪為掌權者打擊異己的政治工具，國民黨作為第一大黨，積極拋出設立國會特偵組說法，公督盟第一時間就站出來強烈批評：這是國會過當擴權、也破壞憲政體制。

吳思瑤指出，到底什麼是國會特偵組？國民黨今天修正說法，說是要強化立委查弊能力，國會改革不必然就是國會擴權，立法也不可能凌駕或取代司法權限，憲政體制還是底線。

吳思瑤強調，新國會正在上路，社會還沒有看到新國會問政品質，倒是看到不斷膨脹自身權力的國民黨團，這對新國會形象是正面的嗎？這是社會期待的嗎？

吳思瑤直言，立法監督行政理所當然，但應基於互相尊重，而不是把每個官員比喻成賊、動輒把官員比喻為家禽、家畜，這樣的做法帶有色眼鏡、預設立場，新國會形象是大家的，要修法或修憲都不是國民黨一人或一黨說了算。