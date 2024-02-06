柯建銘批傅崐萁「國會特偵組」毀憲亂政　「你花蓮王，但台北沒這套」

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日拋出成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，相關倡議被質疑是私設刑堂。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今（6日）批這是「毀憲亂政、莫此為甚」，他表示，賦予國會司法權、檢察權，這是嚴重的憲政衝突，希望國民黨設計所謂國會改革時不要一意孤行，「國民黨從傅崐萁以降，完全就是違憲亂政。傅崐萁現在是國民黨總召兼任民眾黨總召嗎？錯把台北當花蓮，你是花蓮王，但台北沒這套。」

柯建銘直言，今天特別針對整個國會現在的亂象提出嚴厲駁斥，「毀憲亂政、莫此為甚」不當言論充斥整個台灣，在憲法權力分立原則下，「國會沒有準司法權和調查權，這是很確定的原則」。國民黨乃至於民眾黨提出聽證調查、藐視國會，現在更引申到「國會特偵組」，毫無憲法法治概念，先予以駁斥。

柯建銘表示，先從大法官釋字第585號解釋開始，2004年7月時，他領銜提出釋憲，帶著學者、專家到憲法法庭，大法官解釋出來的結果，很意外地國會有調查權。至今近20年，立法院都不敢修法，因為這要重新釋憲，這和監委調查權有扞格的地方，中間畫個區分、配套法律應該怎麼寫，有實際困難，所以到現在沒有辦法修、也沒人敢修，怕變成國會怪獸。

至於聽證權？柯建銘解釋，聽證權是美國的制度，美國總統到國會做國情報告後就走人了，但是他們有特殊設計，官員就任要聽證，但不管是民眾黨、國民黨都過度引申，再嫁接台灣，這徹底違憲。

柯建銘表示，聽證就是官員到立法院來若答非所問、反質詢乃至於說謊等，就要引用國會聽證權科以刑責、移送法辦。除非北韓、中國，否則在民主社會國家沒有人這樣設計，這是非常嚴重的錯誤觀念，他們卻執迷不悟。

至於所謂的「國會特偵組」，柯建銘說，這是特偵組廢掉以後，把它借屍還魂、變本加厲，變成國會特偵組，「我不知道這要怎麼設計，國會有所謂的國會特偵組，是要行使什麼權利？要抓貪官污吏是國會執行權，但是賦予國會司法權、檢察權，這是嚴重的憲政衝突，希望國民黨設計所謂國會改革時不要一意孤行，這徹底違憲。國民黨、民眾黨、傅崐萁、檢察官出身的吳宗憲等，竟然能夠講出這種言論，何其遺憾。」

對於傅崐萁近日言論，柯建銘表示，讓很多人非常瞠目結舌、聽不下去，傅崐萁會主張這一套，包括：民進黨眷養的狗官、讓民進黨找不到人來當政務官等，「他用這種設計箝制你，這是違法違憲，也凸顯國民黨從傅崐萁以降，完全就是違憲亂政。傅崐萁現在是國民黨總召兼任民眾黨總召嗎？黃國昌受你指揮嗎？錯把台北當花蓮，你是花蓮王，但台北沒這套。」

柯建銘表示，傅崐萁從2月1日以後，志得意滿，沖昏了頭，以為掌握國會、台灣和天下，可以轉動台灣和世界，這是癡人說夢。