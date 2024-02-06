昨罵柯建銘「怎可這樣對我」　陳昭姿曝原因：我的人生字典沒有不誠實

▲陳昭姿出席民眾黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院1日舉行正副院長選舉，民眾黨立委陳昭姿因選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票；立院5日下午朝野協商，民眾黨團對議事錄記載有意見，並提臨時動議，但會前陳昭姿大罵柯建銘「怎麼可以這樣對我」引發網友熱議。對此，陳昭姿說明，因為自己的人生字典裡面沒有「跑票」或不誠實等作假行為。

立法院5日下午進行3黨朝野協商討論開議日等內容，最終共識2月20日為立院開議日；然而在會議開始時爆發插曲，陳昭姿突然當著民進黨團總召柯建銘的面抱怨「你怎麼可以這樣對我？」、「我明明就是不小心的，還說我是故意的」。

面對昨天對柯建銘比較情緒激動一點，似乎引起外界滿大回應？陳昭姿6日上午出席黨團會議時表示，因為柯建銘事後接受媒體訪問時，批評她「蓋不下去（立委黃珊珊）才跑票」等言論，「這句話只有陳昭姿3個名字是對的，但我是心甘情願蓋下去的。」

陳昭姿提及，這是印泥污染選票，且法規上甚至沒認定這樣就是廢票，自己不容許柯建銘這樣說她，因為自己也不容許發生這樣行為，「我的人生字典沒有所謂跑票跟不誠實或作假行為。」

▼立法院5日黨團協商，院長韓國瑜安撫陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）