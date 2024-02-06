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過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

過年紅包該包多少？詳細行情大公開　命理師提醒「尾數要雙」還有細節要注意

▲過年紅包該怎麼包？命理師楊登嵙提醒3000元不適合包。（示意圖／iStock）

圖、文／CTWANT

農曆春節年關將至，過年紅包怎麼包才符合行情？雖然紅包包多少沒有一定的金額定數，端看你與收紅包者的交情，但名門命理教育協會創會理事長楊登嵙特別提醒，紅包畢竟帶有祝福、吉祥等含意，因此還是有些禁忌要小心不要誤觸，就算是最基本的「尾數一定要雙數」也是有其「訣竅」的！以下是詳細的紅包行情，讓大家做為過年期間的一個參考。

楊登嵙指出，所謂「尾數要雙數」不是單指 2、4、6、8 等偶數，而是指在扣除「0」尾數後必須要是雙數結尾！例如 3000 元雖屬偶數，但是不看0的話是3結尾，還是不太適合用來包紅包喔！另外，紅包金額也該避開4等不好的諧音，習俗就是認為「4」音同「死」，非常不吉利！

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按照上面兩項原則，常見的紅包金額有：200、600、800、1200、1600、1800、2000、2200、2600、2800、3200、3600、3800、6,000、6600、6800、8000、8600、8800、12000、16000 等。

以下歸類成幾種狀況一一解說：

一、長輩包給晚輩

包給晚輩的紅包金額落在600到3600之間，不過有時也要考量到自己的小孩與親戚小孩年紀，最好是大家統一說好包多少，以免小孩之間相互比較產生心理不平。

二、晚輩包給長輩

給長輩的紅包最好逐年增加，如果有困難的話至少也和去年的金額打平，不要縮水！晚輩包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大概都從6000開始，若考量出社會第一年或自己存的錢還不多，也可以從3600開始包，量力而為就好。

三、交情少

平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒有在打交道或一年見不到一次的晚輩或長輩就包少一點， 200元也可以，主要是過年拿個紅包沾沾喜氣。

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