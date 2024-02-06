喜迎過年！北投分局長揮毫手寫春聯　龍年警力全開讓民眾樂安居

▲北投警分局大家長陳瑞基分局長特別題字，並以手寫春聯贈予各外勤單位，期勉弟兄打擊犯罪、維護交通、出入平安。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北投警分局為迎接龍年，除積極整備加強轄內各項治安、交通等妥適規劃警力，並深入轄區關心弱勢家庭予以協助，分局長陳瑞基更發揮創意題字「百毒齊掃迎新歲，千詐皆除賀春暉，出入平安龍安居」的對聯贈與派出所、外勤單位，期勉同仁龍年警力全開，讓民眾龍平安。

北投警分局大家長陳瑞基分局長為慰勉同仁工作辛勞，同時跟同仁一同分享過年的喜氣氛圍，特別即興揮毫題字「百毒齊掃迎新歲，千詐皆除賀春暉，出入平安龍安居」，並以手寫春聯方式贈予9個派出所、偵查隊、交通分隊，期勉同仁在龍年警力全開，淨化轄區治安，掃盪毒品、打擊詐騙工作能順利開展，強化交通事故防制、確保警察弟兄執勤出入平安，打造北投成為安居城市。

▲北投分局長陳瑞基自創超有梗春聯贈與同仁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分局長陳瑞基也呼籲，法律無假期，春節期間北投波麗士同樣會堅守崗位，戮力打擊犯罪，同時針對可能造成交通事故的違規行為加強執法，民眾切勿心存僥倖；此外，闔家出遊前也可先向在地派出所申請舉家外出巡邏服務，讓北投波麗士與您共同守護。