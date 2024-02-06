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因應2024農曆春節湧入人潮　警公布恆春半島交管措施

▲因應2024農曆春節，恆春半島交管措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應2024農曆春節，恆春半島交管措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應8日至14日農曆春節7天連假，屏東縣恆春警分局為疏緩返鄉遊子及各地旅客大量湧入之車潮，於各易壅塞路段及觀光景點，縝密規劃警力加強疏導，以提供民眾優質交通服務。

▲因應2024農曆春節，恆春半島交管措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局表示，於轄區台26線車城、南灣及墾丁等路段規劃綿密疏導警力，除於台26線沿線部署紐澤西護欄、交通錐及於替代道路入口處設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線外，並視交通狀況實施車輛調撥及替代道路等作為加強疏導；另於夜間在墾丁大街實施「人車分流」管制措施，劃定行人徒步區，確保安全。

▲因應2024農曆春節，恆春半島交管措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應2024農曆春節，恆春半島交管措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另針對轄區易壅塞路段實施以下交管措施：
一、 車城地區：
(一)2月7日8時至2月14日22時，車城鄉台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉，後灣路射寮路口至墾4-1號道路二側均禁止停車。
(二)台26線主線道路壅塞時，啟動替代道路方案：南下遊客車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上，請民眾多加利用。

二、南灣地區：2月7日8時至2月14日22時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側 (台26線31K-32K)禁止停車。

三、墾丁地區：
(一)2月7日8時至2月14日22時，墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側禁止停車。
(二)人車分流管制措施：2月10日至113年2月13日 (共4天)，每日16時至22時，於墾丁大街實施「人車分流管制」：台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線繼續南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線繼續往北；墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街。該項管制措施視人潮及車流狀況提前或延後實施。
(三)墾丁路麥當勞至福華飯店周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計34位、小型車停車處計約674位。

恆春分局分局長黃文智呼籲，春節連假期間必定吸引大量人潮至恆春半島遊玩，民眾出門前可先了解各項交通疏導措施，並隨時收聽警廣路況報導及下載屏東好交通路況APP，以即時掌握交通狀況，避開壅塞路段及時段，另也請民眾配合交通疏導管制措施小心駕駛，切勿酒駕、超速及疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強違規取締，確保交通安全。

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