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貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光！做對旺整年

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲農曆春節不少人都會在門口貼上新春聯，但有7個禁忌千萬別誤觸。（示意圖／ETtoday資料照）

記者隋昊志／綜合報導

農曆春節即將到來，除了大掃除外，許多民眾都會換上新春聯，民俗專家提醒，春聯也有相關禁忌，千萬不能隨便亂貼，否則可能會影響全家人的運勢，至於最佳換新春聯的時間，就是在大掃除完成後，選在除夕上午6時到中午12時之間，也記得不要直接將新春聯貼在舊春聯之上。

對於許多家庭過年前會換上新春聯，民俗專家楊登嵙表示，從2月3日（農曆12月24日）「送神」開始，一直到2月9日（農曆12月30日）除夕，是新年大掃除時間，只要一有空檔就可以打掃，整個大掃除都完成後才張貼新春聯。最佳時間則是在除夕上午6時到中午12時之間，因為這段時間內陽氣最旺，也千萬記得要將舊春聯撕下、撕破，這也意謂著「除舊佈新」，新春聯絕對不可以直接貼在舊春聯上面。

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此外，楊登嵙也指出，春聯是華人過春節的重要標誌，當人們在家門口貼上春聯時，也就代表著春節正式拉開序幕，而在象徵喜氣吉祥的紅紙寫上吉祥意義的對聯，則寄寓了人們希望美好生活的情感，也投射對展新一年生活上的期盼，也因此有7大禁忌千萬不要誤觸，否則不僅是將自身的福氣倒光，還容易破財、招陰。

貼春聯7大禁忌：

一、上下聯勿貼錯

春聯通常會有三幅，包括兩幅直聯及一幅橫聯，直聯中最後一個字發音若是注音三聲、四聲、輕聲，若為仄聲字，代表是上聯；若發音為注音的一聲或二聲，則是平聲字，代表是下聯。如果今天兩幅直聯最後一個字皆為平聲，可用台語發音，與國語發音有明顯區別的字即為仄聲，像是「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

二、大門口不貼春

住家大門口不要單貼一個「春」字，因為在古代只有怡紅院才會在門口貼春，否則容易招來爛桃花，可以張貼「福」或「招財進寶」等代替。

三、大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，雖然將「財」、「福」倒過來貼，代表財到、福到的意思，但大門口不可以把這兩字倒過來貼，否則會變成是把財運、福氣倒光光的意思；但在窗戶、內門，或者是水缸、酒缸等器具，則可以倒過來貼，，從民俗上來說，古代只會在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、單數才吉利

大門口貼春聯記得貼象徵吉祥的單數，不要貼到雙數，因為偶數容易招陰，像是供奉神明的數量一樣，要單數、要陽，但整個家裡所貼的春聯數量，則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來

將過去一年的舊春聯撕下、撕破，有除舊佈新之意，千萬記住不可以直接將新春聯貼在舊春聯上面，才能夠轉新好運。

六、不可有不吉利的字

春聯應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望寫進去，寫春聯時也要留意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字絕對不要出現，即使是同音字意義不好的話，也不要出現。

七、喪事不可貼春聯

若家中有喪事還未滿一年的話，不適合貼春聯，否則像是在慶祝一般，也不能包粽子，因為意寓「包中」，避免不好的事情一個接一個發生。

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