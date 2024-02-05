春節救災保團圓　南消七大要讓家家戶戶過好年

▲南消七大隊灣裡消防分隊，針對轄區內萬年護理之家及安柏護理之家進行防火防災踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節是闔家團圓的日子，但對消防人員來說，卻是另一個忙碌的開始，為了保障民眾在春節期間的生命財產安全，消防人員將堅守崗位，24小時待命，隨時準備出動搶救災害，南消七大隊灣裡消防分隊，針對轄區內萬年護理之家及安柏護理之家進行防火防災踏勘。

此次踏勘由消防隊員實際走訪護理之家各樓層，了解建築物構造、逃生動線、消防設備等狀況，並針對消防安全提出改善建議。踏勘過程中，實際測試護理之家消防安全設備是否符合規定，並宣導防火防災相關知識，提升護理之家住民的消防安全意識。

灣裡分隊表示，護理之家收容多位行動不便的住民以及長期臥床患者，一旦發生火災，疏散不易，因此防火防災工作以及人員避難疏散格外重要。而消防分隊也將持續加強護理之家的防火宣導與查察工作以及自衛編組能力，確保住民的生命財產安全。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局春節救災不打烊，目的是要保衛市民的生命財產安全，進而降低火災發生風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次踏勘，能讓更多民眾了解火災預防的重要性，創造更有防災韌性的都市。讓我們一起努力，打造一個安全無虞的居住環境。

消防局長李明峯也呼籲市民朋友春節期間，家家戶戶團圓圍爐，用火用電量增加，使用瓦斯爐具時，保持爐具周圍環境整潔，不堆放易燃物品，注意室內通風。在此呼籲大家，在歡度春節假期之餘，也要注意消防安全，共同打造安全、祥和的春節假期。