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社會 社會焦點 保障人權

糗！網傳賴清德後援會「出席500」民進黨告造謠　竟是自己人幹的

▲▼ 民進黨總統候選人賴清德12日造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年總統大選前傳出賴清德後援會發放走路工訊息，民進黨提告才知是支持者幫忙找人參與活動。（資料照／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

去年總統副總統大選前，網路上傳出民進黨賴清德後援會徵求臨時工，出席一次薪資500元，民進黨認為是有心人刻意造謠抹黑，提告要追幕後藏鏡人，結果檢警查出發文的是黃姓、柳姓夫妻檔，2人都是民進黨支持者，為了湊人氣，所以自掏腰包感謝與會人員，民進黨得知是誤會一場後撤告，台北地檢署6日將全案處分不起訴。

2023年9月12日，徵求打零工的媒合平台「小雞上工」出現1則徵人任務，標題是「9/23(六)民進黨賴清德後援會」，任務內容是「待遇單次薪資新台幣500元」，注意事項載明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可以放鳥」。

網路上開始傳出，民進黨是為了在新北市新莊區頤品大飯店舉辦的「全國觀光旅遊運輸季商圈產業賴清德後援會」活動，公開徵求走路工，民進黨不滿遭謠言抹黑，控告張貼徵人公告的署名「柳小姐」涉嫌《正副總統選罷法》意圖使人不當選，以及《刑法》加重誹謗罪。

檢警根據「小雞上工」平台註冊資訊，找到柳小姐本人以及黃姓丈夫，2人坦承有刊登徵人啟事，但單純是因為有親戚朋友邀請參加活動，夫妻倆就想主動多找一些人與會，不過「小雞上工」張貼資訊就必須刊登「薪資」，所以打算自掏腰包支付500元感謝與會人員。

而民進黨在發現真實情況其實是支持者的善意行為後，認為這是一場誤會，經與這對夫妻達成和解後，表明不願再追究夫妻倆的刑責，因民進黨當初提告法條屬於告訴乃論，檢察官因此依法處分不起訴。

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