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父子批水果遭撞墜30m雙亡！家屬悲赴殯儀館...淚崩：年怎麼過

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化台76線西向13k埔鹽路段，昨（5）日一輛載運水果的小貨車，與45歲黃男駕駛的大貨車發生碰撞，小貨車上48歲王男駕駛及72歲王父墜落橋下約30公尺身亡。今（6）日於彰化殯儀館相驗，王姓父子的家屬以及肇事黃男都有到場，王姓駕駛的母親哽咽表示，今年過年不知道怎麼過，並不滿至今肇事黃男都沒道歉，也都沒講過話。

▲▼彰化台76線車禍，小貨車翻落護欄墜大排。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化台76線車禍，小貨車遭撞擊後翻落護欄墜落，車內2人均死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼ 台76車禍 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王姓父子家屬今天到彰化殯儀館相驗。（圖／記者唐詠絮攝）

王母悲痛欲絕說，發生這種事情，今年過年不知道怎麼過，曾跟他們說過，過年不重要，往後的日子才重要，後面路還很長，更令她憤怒的是，肇事的大貨車司機黃男，甚至連一句道歉都沒有，讓她心如刀割。

王姓駕駛的妻子哀傷中談及，本來想說這一趟出來以後，想要去旅行之類的，沒想到一場悲劇卻將所有夢想撕碎，也想說等小孩子畢業之後，到一個年紀就退休，和丈夫一起享受退休生活，沒想到會發生這種事情。

▲▼ 台76車禍 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王母哽咽說，今年過年不知道怎麼過 。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，王姓父子一家是宜蘭頭城人，2代賣水果維生，約賣了40年，王姓駕駛則育有2女，目前就讀大二與高二，家裡經濟拮据，靠賣水果維生，2人罹難後留下老母親，妻子跟2女，大女兒甚至有休學念頭，想幫忙家計。

▲▼ 台76車禍 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王男大女兒說，考慮休學幫忙家計。（圖／記者唐詠絮攝）

該起死亡車禍發生於5日日下午13時57分許，在台76線快速公路西向13公里埔鹽路段，黃男駕駛大貨車與小貨車發生碰撞，導致小貨車失控撞護欄掉落邊坡，小貨車上的王男父子當天下彰化批發水果，返程中行經肇事地點遭到碰撞墜落橋下，2人經救出後送醫皆宣告不治死亡。肇事原因由國道第三公路警察大隊持續調查釐清中。

▲▼彰化台76線車禍，小貨車翻落護欄墜大排。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲小貨車翻落護欄墜大排，車上水果散滿地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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