臨時親赴中評會報告廢票案　陳昭姿：相信會做出適當比例的處理

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨立委陳昭姿因選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票；民眾黨6日上午召開中評會討論此事，陳昭姿原本因要與黨主席柯文哲開會，所以採視訊參與，但後來因時間允許而改實體參加。陳昭姿離開中評會後表示，自己已據實回答，相信中評委會依照她陳述的事實做出適當比例的處理。

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲今早7時30分在立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，討論立法院2月20日開議後，第一次質詢行政院長、各部會首長的議題方向。

除此之外，民眾黨中評委上午9時30分也召開臨時中評會，討論陳昭姿手誤沾印泥，進而造成無效票的疏失案，陳昭姿開會前受放時稱要視訊參與，但當陳昭姿結束民眾黨團會議後，步出黨團辦公室、前往中央黨部，陳昭姿說，因為時間允許，所以改為實體出席臨時中評會。

而陳昭姿約於上午10時10分離開民眾黨中央黨部，陳昭姿提及，謝謝大家的關心，因為自己的角色是列席說明，說明到一個程度，對方提出一些問題，她也做了最據實的回答，之後便必須離席，才能讓中評委進入內部討論，「我現在不會知道最後的結果。」

至於對結論有無信心？陳昭姿說，相信中評委會就她陳述的事實，做出適當比例的一些處理，「我就尊重他們的結果。」媒體追問，中評委有無提什麼意見？陳昭姿僅說，自己就是據實說明，「真實的事情、說法都只有一個，所以大家可以去檢驗我這幾天的說法，都是沒有改變任何事，因為真相只有一個，我就是據實說明。」