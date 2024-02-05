新北行動治理前進五股　侯友宜與里長面對面解決問題

▲新北市府以行動治理快速回應地方需要。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（5日）至五股區進行行動治理座談會，侯友宜表示，里長們在第一線與民眾接觸，對地方所有事情最清楚，提出的案件都是民眾迫切需解決的問題，行動治理座談就是希望藉由與里長面對面，快速解決市民關心的大小事。

侯友宜說，為解決五股交通壅塞問題，近年市府團隊積極推動多項重大建設，包括改善成蘆大橋瓶頸路段及國道1號五股交流道。至於攸關五股地區整體發展的都市計劃，市府也會積極追蹤中央通盤檢討的進度。

▲侯友宜繼續與里長並肩合作，讓新北市更繁榮。

侯友宜表示，五股境內兩條捷運線，環狀線第二階段北環段，新北市3區段標均已開工，餘區段標由臺北市捷運局持續發包中，預定將於2031年完工；五泰輕軌部分，行政院已於2023年4月核定可行性研究，現新北市正積極辦理綜合規劃，預定在2024年第1季完成並提報中央審議。

侯友宜指出，為了打造好的生活及休憩環境，市府持續改善淡水河五股、蘆洲至八里沿岸水環境，環保藝術公園跨河景觀橋已於2023年底開工，預定於2025年4月完工，提供民眾散步、踏青的好去處。

▲113年市長行動治理座談會議「五股區」。

針對觀音坑溪橋新橋施作，水利局表示，重建工程採統包方式招標，目前已決標並核定廠商細部設計書圖，預計在今年2月進場施作，並於今年底完成開放通行。另外，有關里長提出水碓公園木棧道應全面更新，以及自強路部分路段應畫設標線型人行道等，相關局處也都納入評估研議。

民政局表示，五股區自2019年行動治理以來共提出83案，至今已解列案件82案，執行達成率98%，市府會持續傾聽民意，滿足地方需求。