▲新北日夜賞櫻超浪漫，淡水天元宮夜櫻今點燈。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開、萬象復甦，櫻花也在此時綻放粉嫩嬌豔，為讓民眾體驗夜間賞櫻的不同風情，自5日起至18日於新春農曆連假16時30分至20時30分期間，新北市政府景觀處規劃「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」夜間賞櫻活動，今年的櫻花季主題以「花見」為名，於今（5日）傍晚由新北市長侯友宜親自點燈，為甲辰龍年的新北花見櫻花季揭開序幕。

侯友宜表示，櫻花季期間天元宮滿園盛開，當年靠著上百名志工胼手胝足、親力親為栽種下，才讓大家可以觀賞到今日的榮景，今年花況佳、後山的吉野櫻已在一月底陸續盛開，現另透過夜間打燈與光雕投射，展出有別於日間櫻花滿開的魅力。

▲新媒體藝術家郭佩奇老師設計的「流動蒔櫻」光影主題區。

侯友宜說，新北市具有全台最多處的賞櫻景點，春季各區櫻花接力綻放，包含汐止區康誥坑溪、淡水區滬尾櫻花大道、石碇區二格步道、三芝區三生步道與青山路、土城區希望之河等，陸續於1至3月間盛開，並辦理各項精彩的賞櫻活動，歡迎大家來新北走春賞花，感受各區不同的櫻花風情。

侯友宜也要感謝天元宮盡心栽培櫻花以及市府景觀處的氛圍營造，今年天元宮活動主題與各展區內容豐富，包含由新媒體藝術家郭佩奇老師設計的「流動蒔櫻」光影主題區，讓一區櫻花林點亮成夢幻的光影秀，讓地上每朵櫻花都綻放著絢麗的光彩，呈現浪漫度破表的視覺盛宴。

▲繪馬祈福區夜間的浪漫櫻花光影饗宴。

新北市府近年與不少優秀、極具潛力或深具影響力之團隊、設計師等人合作，期望在挖掘優秀人才與成功推廣城市行銷上彼此共創雙贏，本屆活動與馬來西亞裔新銳時尚設計師及藝術家-Venie Tee老師合作，授權其作品-帕德爾夫人作為活動形象大使，此次更將後山閒置場域活化，打造成帕德爾夫人形象大使展區可與其合影，捕捉可愛俏皮的時尚魅力。

現場也提供「吉章走讀」明信片帶民眾深入天元宮的每處景色，發現每一處不同風景的櫻花之美，透過收集五色印章，展開一場趣味互動的旅程外，亦可至帕德爾夫人形象大使展區合照打卡兌換其專屬明信片，限量3300份，發完為止。另外對於喜歡漫步聆聽導覽及親手DIY製作成品的遊客，還可以線上預約報名由在地文史團隊旅學堂推出免費的「櫻之散策」小旅行，共計4場次（20人/場）數量有限，額滿為止。

▲淡水天元宮與盛開的櫻花相互襯托、美不勝收。

週末活動開放現場報名「祈福繪馬」及「彩繪風鈴」兩種 DIY 活動來創造美好回憶。此外，本次活動中不可錯過的，還有多媒體互動「花見AR濾鏡-人比花嬌」IG打卡活動。最後連續二個週末現場都有精彩的「綻櫻小舞台」演出，由傳藝金曲獎演奏家連珮如老師在櫻花樹下彈奏琵琶樂曲，讓遊客們在落櫻繽紛的視覺中，體驗前所未有的美聲麗景。

當然旅程結束前別急著回家，可以規劃前往在地商家品味針對櫻花季推出之限定美食，包含阿三哥小農櫻花餐、在櫻花樹下品嚐小農優格等，針對本次活動特別與老字號店家德裕魚酥共同推出櫻花季與帕德爾夫人聯名限定限量版包裝，更與新北大眾捷運公司合作，於活動期間推出櫻花季限定版設計的淡海與安坑輕軌一日票，專屬櫻花季粉嫩票券購買當日可以無限次搭乘。各項活動內容與最新資訊請至「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」活動官網查詢。

▲淡水天元宮的櫻花也在此時綻放粉嫩嬌豔。

▲專屬櫻花季粉嫩票券購買當日可以無限次搭乘。