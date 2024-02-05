點亮三重弱勢家戶希望　天慈愛心功德會發放關懷金

▲新北市社會局長李美珍和三重區長王坤南及天慈愛心功德會致贈關懷金給民眾，左為靈鷲山阿雪師姐。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

社團法人中華民國天慈愛心功德會於4日於三重區綜合體育館1樓集會堂，舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，除了發放三重845戶弱勢家庭每戶3000元關懷金及愛心物資外，還結合靈鷲山演唱護法會歌曲「走向幸福」，為眾人祈求平安，社會局長李美珍、三重區長王坤南也到場致意，場面溫馨。

社團法人中華民國天慈功德會由第一屆李福榮理事長於1994年創立，帶領志工們致力服務弱勢家庭，並獲得衛生福利部金質徽章及新北市政府金志獎-銀心獎章，且長年於三重地區舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，今年針對三重區845戶低收入戶、中低收入戶及弱勢邊緣戶家庭發放每戶3000元關懷金，規模更勝過往。

▲後排左起，天慈愛心功德會林淑慧秘書長、靈鷲山慈善基金會鄭呂碧雪副總會長、三重區長王坤南、天慈愛心功德會第15屆理事長吳書儀一起致贈關懷金，右為新北市社會局長李美珍。

新任第15屆理事長的吳書儀表示，在創始元老李福榮與第14屆理事長吳慶德的帶領之下，天慈對於弱勢民眾的照顧越發廣大，本次已經是連續第11年在春節前夕舉辦關懷活動，結合靈鷲山、在地醫院及診所，以及多位支持公益的善心人士力量，才能促成此義舉，協會希望持續為弱勢家庭盡棉薄之力，並希望藉此拋磚引玉，吸引更多人投身公益行列。

社會局長李美珍也出席活動致意，特別感謝天慈愛心功德會照顧地方弱勢不遺餘力，並頒發衛生福利部金質徽章及新北市政府金志獎-銀心獎章予志工時數累積達2500小時的李福榮理事長。同時也頒贈衛生福利部金質徽章予江謝秀真現任監事、衛生福利部銅質徽章予詹蕙菱常務理事及張芳慈女士、新北市政府金志獎-銅心獎章3枚予林淑慧女士、吳王麗美女士及鐘阿心女士等人，感念天慈功德會積極結合各界資源，讓服務越做越大，以此活動為例，早期發放600戶家庭關懷金，現在已提升到845戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，令人敬佩。

三重區長王坤南也到場致謝，感謝天慈愛心功德會發放關懷金的善行義舉，幫助三重弱勢家庭過好年，人人都能「吉『龍』舞春」，現場還安排義診、健檢、薩克斯風表演等多項活動，場面溫馨。

▲社團法人中華民國天慈愛心功德會現任第15屆理事長吳書儀（左）頒贈感謝狀給社會局長李美珍。

▲社會局長李美珍局長代頒發衛生福利部金質徽章給志工服務累積時數達2500小時的天慈功德會創始人李福榮。