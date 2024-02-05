瑞芳美食廣場改造重新開幕　春節拍照打卡抽美食饗用金

▲新北市長侯友宜出席瑞芳美食廣場改造開幕活動。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「瑞芳美食廣場」借鏡新加坡「紐頓熟食中心（Newton Food Centre）」改造及營運經驗，重新設計入口意象、改善硬體設施，提升用餐環境品質，於今（5日）在市長侯友宜的祝福下重新開幕，侯友宜也帶來春節「祥龍獻瑞拍照打卡抽獎活動」訊息，春節期間不打烊，參加者可抽新臺幣8888元大紅包等好禮。

侯友宜表示，新北市近年積極改建及改造市場，目前計改建完成9座公有市場，改造完成12座公有市場。瑞芳美食廣場今日完成改造重新開幕，它正對面就是瑞芳火車站，是到九份、金瓜石觀光旅遊必經之地，尤其國際觀光客常常來這裡吃美食，侯友宜大讚「這裡的胡椒餅、肉羹等美食，實在太好吃了！」瑞芳美食廣場春節期間不打烊，歡迎民眾走春遊玩來這裡享用當地美食。

▲瑞芳美食廣場改造完成重新開幕，侯友宜蒞臨祝福大家「吉龍舞春」。



市場處表示，瑞芳美食廣場於1961年設立，內部環境及硬體設備皆有需要翻新，這次改造工程將「陰陽海」自然風貌、「黃金礦業」歷史人文等在地元素納入美學設計，重新打造廣場入口意象，同時更新場內攤位電子招牌、加入多國語言，消費者透過看板數位圖片即可點餐，更友善國際遊客便利互動也讓用餐環境更加舒適。

市場處說，從2月8日（小年夜）到2月14日（西洋情人節），只要在瑞芳美食廣場購物用餐，並和美食廣場合照，再上傳「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁指定貼文，就有機會抽中8888元的現金大紅包等多項好禮，中獎名單預計在3月4日前於官方臉書公布。活動詳情將於近期公布，歡迎加入於「來新北逛菜市」臉書粉專或關注「新北好市生活學」網站。

▲侯友宜歡迎民眾春節期間前來「瑞芳美食廣場」品嚐在地美食。

▲侯友宜蒞臨開幕現場與用餐民眾互動。