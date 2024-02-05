新北女罹癌醫藥費破百萬　議員洪佳君媒合圓融行善團伸援

▲圓融行善團團長許誥（左2）和成員陳國勝（右4）將善款交給江姓母女，新北市議員洪佳君（右3）、新北市社會局副局長許秀能（右2）、文林國小家長會長林駿明（左1）。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區江姓婦女罹患乳癌，在醫院接受手術前就先進行自費標靶治療，已花費近70萬元，手術雖有健保給付，但術後遵醫囑仍須多次放射性治療追蹤，由於醫療費用龐大，經市議員洪佳君提報社會局，媒合圓融行善團急難濟助，於5日上午將善款送到江女住處。社會局副局長許秀能和樹鶯社福中心並攜帶干貝雞湯和奶粉等營養品致贈關懷。

新北市議員洪佳君表示，江女的姊姊在文林國小擔任志工，家長會長林駿明得知她單親照顧一名小孩，已自顧不暇，近日又要照顧罹癌的妹妹，而且自付醫療費用相當龐大，因此轉請議員服務處協助，於是拜託社會局評估，再提圓融行善團濟助。

▲新北市議員洪佳君、圓融行善團團長許誥、文林國小家長會長林駿明（右起）探視江女（頭包紗巾者），社會局副局長許秀能（左）。

圓融行善團團長許誥表示，江女求助個案於LINE群組PO出訊息和相關證明後，於短時間內即獲得238位每人1000元的接龍響應，合計23萬8000元，於5日上午和成員陳國勝等人，會同社會局和洪佳君議員，一將善款送至江女樹林住處。由於江女之前住三重，戶籍也設在三重，身兼三重義警中隊長的許誥也通報三重警分局，分局由防治組陳威良陪同關心。

江女的母親表示，女兒去年才結婚不久，就發現罹患乳癌第二期，但因非屬第四期健保補助，因此必須自費標靶治療，而醫藥費又相當昂貴，非常感謝林會長、洪議員和圓融的協助。

社會局副局長許秀能表示，個案後續會由樹鶯社福中心持續追蹤輔導，以提供必要的協助。