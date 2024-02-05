　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜首主持朝野協商　期許自己維持真誠熱情、別變紫禁城太監

▲▼立法院黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜「院長處女秀」主持朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（5）日召集上任後第一次的朝野協商，討論第11屆第1會期開議日。韓國瑜發揮幽默性格，正式開會前致詞表示，自己當選院長三天以來，接到很多電話關切，但他認為，開會一定要有端莊、嚴肅的一面，但他的個性就是很真誠、熱情，不希望當了院長後一個月照鏡子，就成了滿清紫禁城來的老太監，盼能依然以真誠、善良、熱情原則，彼此信任與合作。

韓國瑜主持首場朝野協商，大批媒體入場拍照。韓坐定位後開麥克風說，「謝謝各位新聞界好朋友，我們要開會了」。過了幾秒，立法院秘書長周萬來要對他說話，韓轉頭談話時忘了關掉麥克風，周萬來特地往前幫韓關閉麥克風，兩人才低頭交語。

韓國瑜逐一向各黨團總召、書記長、幹事長等打招呼後致詞。韓國瑜說，今天是第一次朝野協商，也是所有國人同胞密切注意、期待的第一次朝野協商，大家期待感都很高，尤其對這屆立法院，在朝野協商前，有些心理的話要和大家報告。

韓國瑜透露，當選院長三天來，接到很多電話關切，「注意喔，不要隨便開玩笑喔」、「走路要靠右邊喔」、「做人要有禮貌喔」、「口袋要有手帕衛生紙喔」，弄得好像韓國瑜不是韓國瑜了。

韓國瑜強調，開會一定要有端莊、嚴肅的一面，但他要特別向各黨團報告，他的個性就是很真誠、很熱情的，如果因為當了院長以後失去自我，過了一個月後照鏡子，好像是滿清紫禁城來的老太監，面容枯槁、面無表情，「這不是我們要的」。他的真誠、熱情應是一貫的，做人個性也好，他對所有黨團成員及同仁，也會秉持這樣態度。

最後，韓國瑜說自己想了好幾天，認為還是一樣真誠、熱情，希望各位能思考，「將來朝野協商、院會也好，會有很多衝突、爭執，但若我當院長出面，一定秉持這個原則，非常熱情、善良、真誠，希望有此主導氣氛，請大家務必能信任，有利於未來幾年合作、打拚。」

ET快訊
父子雙亡！　「墜30米」南下批水果遇死劫
快訊／領錢了！　17張發票中200萬
快訊／少將強吻馬尾妹　國安局回應了
快訊／墜10層樓高　駕駛、副駕雙亡
快訊／13張發票中千萬大獎　明細公布
東京開始下雪！23區迎警報級大雪　羽田89航班取消
快訊／貨車墜落30米高　駕駛命危、副駕死亡
開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」
韓國瑜主持朝野協商初體驗！　期許自己別變紫禁城老太監

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

賴清德昔警衛室主任謝靜華酒醉吻女　國安局調查「違法就送辦」

台糖豬瘦肉精爭議延燒　國民黨團喊話中央：快跟地方合作找出問題

黃國昌要賴清德報告公益信託進度　民進黨：轉移焦點

學界發動連署要求改革　朱立倫：立法院最年輕的黨團就是國民黨

憂韓國瑜光芒太強成藍雙太陽？　朱立倫：更多引擎來發動不好嗎

韓國瑜主持朝野協商初體驗！　期許自己別變紫禁城老太監

徐巧芯稱「瘦肉精驗22次」　綠委諷：台中說6次「其餘的16次呢」？

快訊／綠藍白喬開議日！韓國瑜今首秀　拍板立法院2／20開議

快訊／存款僅76萬遭柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

賴清德昔警衛室主任謝靜華酒醉吻女　國安局調查「違法就送辦」

台糖豬瘦肉精爭議延燒　國民黨團喊話中央：快跟地方合作找出問題

黃國昌要賴清德報告公益信託進度　民進黨：轉移焦點

學界發動連署要求改革　朱立倫：立法院最年輕的黨團就是國民黨

憂韓國瑜光芒太強成藍雙太陽？　朱立倫：更多引擎來發動不好嗎

韓國瑜主持朝野協商初體驗！　期許自己別變紫禁城老太監

徐巧芯稱「瘦肉精驗22次」　綠委諷：台中說6次「其餘的16次呢」？

快訊／綠藍白喬開議日！韓國瑜今首秀　拍板立法院2／20開議

快訊／存款僅76萬遭柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

屏東內埔民宅抽水馬達深夜起火　住警器狂響救屋主一命

瘦肉精風暴！豬農嗆包圍台中市府　豬協緩頰：不要演變成政治事件

科技業待7年「想轉當公務員」　他一查關鍵字嚇到：有人後悔嗎？

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

《幻獸帕魯》網友目擊「帕魯吃人」現場　殺光盜獵集團還把屍體吃掉

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」　屋主貼窗目睹險被撞

樂天桃猿石垣島交流羅德25人名單公佈　曾豪駒領軍日籍投手入列

父子雙亡！台76貨車挨撞「從護欄墜30米」　南下批水果遇死劫

快訊／中華男籃「遺珠」多？　桑茂森：國家隊不能當興趣參與

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

館長嗆酸民：我不能喜歡韓國瑜嗎？

王必勝「把瘦肉精檢體交出」台中回應

快訊／台中市議員宣布退出時代力量

柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

快訊／韓國瑜主持綠藍白喬開議日！　拍板立法院2／20開議

黃國昌要拆自家違建　四叉貓發現「拆除公司和他服務處地址一樣」

拆違建公司與服務處同地址？黃國昌反擊了

不滿國民黨3度落敗！學界開出改革第1槍　發動連署「青年接棒」4主張

王世堅曬愛貓自拍大談養貓經　網讚：鐵漢柔情

與韓國瑜話當年　柯建銘：爾後共喬是使君與我

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　他：未來將比陳水扁時期還險峻

賴清德昔警衛室主任謝靜華酒醉吻女　國安局調查「違法就送辦」

民眾黨拋2／6開議！韓國瑜首次朝野協商討論　黃揚明曝往例

韓國瑜上工首日行程滿檔！　院內視察讚周萬來「教科書級人物」

更多熱門

相關新聞

學界發動連署要求改革　朱立倫：立法院最年輕的黨團就是國民黨

學界發動連署要求改革　朱立倫：立法院最年輕的黨團就是國民黨

立法院正副院長韓國瑜、江啟臣今（5）日下午會見國民黨主席朱立倫與黨團成員。對於學界發起國民黨改革連署，朱立倫受訪表示，這些改革方向都是全力在推動的，非常謝謝這些好朋友、教授們共同提出來的，包括國民黨一定要更年輕，過去這幾年國民黨不斷提出更多優秀的年輕候選人，現在立法院最年輕的黨團是國民黨，最多年輕國會議員的也是國民黨。

憂韓國瑜光芒太強成藍雙太陽？　朱立倫：更多引擎來發動不好嗎

憂韓國瑜光芒太強成藍雙太陽？　朱立倫：更多引擎來發動不好嗎

快訊／韓國瑜主持綠藍白喬開議日！　拍板立法院2／20開議

快訊／韓國瑜主持綠藍白喬開議日！　拍板立法院2／20開議

拋國會特偵組遭轟「欲當立院習近平」　傅崐萁反擊了

拋國會特偵組遭轟「欲當立院習近平」　傅崐萁反擊了

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　他：未來將比陳水扁時期還險峻

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　他：未來將比陳水扁時期還險峻

關鍵字：

韓國瑜國民黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面