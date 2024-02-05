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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂韓國瑜光芒太強成藍雙太陽？　朱立倫：更多引擎來發動不好嗎

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（5）日拜會立法院長韓國瑜，成為韓國瑜上任後首位公開訪客。朱立倫表示，今天是來向正副院長韓國瑜、江啟臣恭賀，交換意見，拜託韓國瑜領導之下，盡快落實國會改革方案。對於外界好奇韓國瑜光芒是否蓋過黨主席，朱則說，黨內更多引擎來發動不是更好嗎？更表示今天韓國瑜領導國會，是大家共同的期待跟光榮。

▲▼朱立倫拜會韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫拜會韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫今日下午2時到立法院拜會韓國瑜，採取閉門會議，進行約半小時，立法院副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷也在場。會前韓國瑜說朱立倫是第一位貴賓，朱立倫則笑稱自己是回娘家。

朱立倫會後受訪時表示，今天來向韓國瑜、江啟臣表達恭賀，先前第一時間全黨都非常高興、振奮，同時也是來拜個早年，祝福所有立法院的同仁跟黨團，新的一年大家平安健康。

朱立倫也說，會議時交換了一些意見，這段時間在巡迴各縣市的感恩茶會，有很多基層的民眾的反應，包括如何加強國會監督功能、國會的改革方案等，要拜託在院長的領導之下，未來儘快地把這些改革方案一一落實，同時對於民眾關心的民生法案，國民黨都期待當成優先法案，也拜託院長能夠領導立法院來推動。

朱立倫指出，同時國民黨15位的縣市長有非常多地方關心的重大建設、重大的方案，可能年後也會拜託院長能夠跟這些所有的縣市長一起來座談，一起來推動地方重大建設，讓民眾關心的重大建設或重大地方議題，能夠一一的落實。

至於是否擔心光芒被韓國瑜蓋過，形成黨內2個太陽？朱立倫回應，自己要用國民黨立委陳玉珍的說法，黨內更多引擎來發動不是更好嗎？更何況今天韓國瑜領導國會，這是大家共同的期待跟光榮，黨內不但表達恭賀，也期待未來中華民國的國會，在韓國瑜的帶領之下，能夠福國利民，為國家來努力打拚。

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