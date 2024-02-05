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台糖豬瘦肉精爭議延燒　國民黨團喊話中央：快跟地方合作找出問題

▲▼國民黨團召開「安心豚不安心！民進黨政府連讓國人安心吃肉都無法做到嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「安心豚不安心！民進黨政府連讓國人安心吃肉都無法做到嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國產台糖安心豚梅花肉片被台中市食安處檢驗出含有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），2日對外公布，引發國內消費者對食安疑慮。對此，國民黨團5日召開記者會質疑，民進黨政府不找出問題，卻處理發現問題的台中市政府，暗示台中市政府在檢驗過程中可能搞烏龍，呼籲中央政府應該趕緊跟台中市府合作，找出為何會出現不該出現的瘦肉精。

國民黨團今日上午召開記者會，質疑民進黨政府不找出問題，卻處理發現問題的台中市政府，暗示台中市政府在檢驗過程中可能搞烏龍，一再推卸責任；並痛批總統蔡英文所謂的「食安五環」，根本是環環破功，呼籲民進黨政府不要再推諉卸責，趕緊和台中市政府合作，找出台灣為何會出現不該出現的西布特羅的原因，這才是重點。

國民黨團總召傅崐萁先表示，非常感謝台中市政府及市長盧秀燕，本於為人民食安把關，積極負責任地進行食安檢測，在國防部福利事業管理處台中福利站，檢驗出台糖豬肉產品驗出瘦肉精。

傅崐萁接著指出，台中市政府食品藥物安全處在3種檢體當中，經過2種檢測，做出6份檢測結果都呈現陽性，呼籲衛福部、農業部等中央主管機關，不要迴避責任。他強調，這起事件並不是羅生門，當初蔡英文競選總統時，提出「食安五環」政策，宣示健康是零容忍；當選之後，立刻門戶洞開，不僅讓萊豬進口，連巴西毒蛋也進來，當初的食安政見完全破功。

傅崐萁認為，今天中央政府完全沒有信用可言，必須要由地方政府積極任事、勇於負責，國民黨團呼籲農業部、衛福部立刻跟台中市政府，把相關疑義釐清，檢體再做確認。

國民黨立委洪孟楷則表示，「這禮拜就要過農曆年，民進黨政府不要連給國人安心吃肉的環境都無法做到」，台中市政府負責任地驗出國產豬肉含有瘦肉精，反覆檢驗再三確定後公布，理應說衛福部應該和地方政府站在同一陣線，一同捍衛食安，為食品安全把關，而不是中央地方對立。

立委徐巧芯也透露，台中市政府對外公布是檢驗6次，實際上是為求謹慎總共檢驗22次，檢驗樣本是市售一包約300公克的肉品，肉品內含有西布特羅分布；不管是0.002ppm，還是0.003ppm，都是極限值0.001ppm的2-3倍，更何況在檢驗過程當中，還驗出0.018ppm和0.015ppm。

徐巧芯指出，根據《食品安全衛生管理法》規定，主管機關為直轄市政府，本來就有主動查驗以及揭露資訊的責任。如果業者有異議，是向主管機關，也就是台中市政府申請複查，台中市政府不僅沒有拒絕，還留存著檢體，等待台糖公司申請複查；《食品安全衛生管理法》第39條也打臉衛福部次長王必勝，沒有所謂驗出還要交給中央，主管機關就是台中市政府。

徐巧芯再批，「這又不是王必勝次長要驗DNA，請為按照《食品安全衛生管理法》做事很難嗎？」其次，食藥署中區人員，在台中市政府準備公布檢驗結果之前，曾暗示市府可不可以不要公布？如此一來會讓公務員違法，在保護人民食安和避免公務人員違法情況之下，當然要公布檢驗結果，「現在中央要求市府公務人員違法，這到底是怎麼回事？如果不公布，豈不變成黑箱？難道衛福部還要蓋牌了嗎？」

此外，立委羅智強提到，王必勝質疑台中市政府為何這麼早公布，但食安有問題能不快嗎？假設是王必勝吃進肚子裡，還會嫌太快嗎？中央政府應該有同理心，台中市政府做食安先鋒，中央政府應該謝謝台中市政府。

羅智強認為，發現問題，就要解決問題，但民進黨一直帶風向質疑檢驗有問題，質疑第一線衛生安全工作人員的專業。他也舉例，過去因為民進黨開放萊豬，不敢公布溯源，只能標產地，結果消費者幾乎都是購買國產肉，現在連台灣豬都有問題，現在到底問題何在？中央和地方理應通力合作，怎麼會用「急於公布」，打擦邊球的方式影射台中市政府檢驗有問題？

羅智強最後批評，過去民進黨未能捍衛食安的劣跡般般，從當初保證美豬流向，結果發生羊肉混充美豬、美豬混充台灣豬、進口液蛋標示台灣液蛋等，展現種種對食安的不在乎，現在台中市政府檢驗出瘦肉精，中央政府不褒獎就算了，還一昧打壓，這不該是面對食安應該有的態度。

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