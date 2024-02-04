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瘦肉精結果「0檢出」　台糖董事長楊明州上火線吐心聲：歷經煎熬

記者許力方／台北報導

台糖安心豚梅花肉片在台中被檢出禁用瘦肉精「西布特羅」數值超標，行政院食安辦公室今（4日）晚公布最新複驗結果，包括再次送驗台糖肉品，以及採集來源畜牧場的豬隻毛髮、血清和飼料等45件樣品，皆未驗出乙型受體素。對此。台糖董事長楊明州以自己掛保證，台糖豬肉安全、沒用藥，他經歷兩天的煎熬，等待結果，感謝政府還台糖清白。

▲▼ 行政院召開聯合記者會說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」 查驗結果 。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台糖董事長楊明州坦言，等待結果歷經煎熬。（圖／記者莊喬迪攝）

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行政院食安辦今晚召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表、董事長楊明州出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。農業部指出，經回溯台糖來源豬場用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體，進行21項乙型受體素（含西布特羅和萊克多巴胺）檢驗，結果所有樣品均未檢出乙型受體素，今日再次檢送相同批號的南靖畜殖場梅花豬肉片樣本，總計45件樣品皆未檢出乙型受體素。

▲▼ 行政院召開聯合記者會說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」 查驗結果 。（圖／記者莊喬迪攝）

▲農業部回述查驗台糖豬肉 。（圖／記者莊喬迪攝）

楊明洲也出面表示，台糖養豬70年從未驗出有藥物，也都接受檢驗，「我們內心淡定，有沒有用只有自己知道」。他今天北上參加記者會，心情很沉重，身為國營事業，肩負國人同胞食安重大責任，「台糖不會，也沒有動機去做違法的事」，願意接受主管機關檢驗，從飼料到各項環節，全部遵守規範。

「台糖沒有用就是沒有用，絕對禁得起考驗，但等待檢驗過程都是煎熬」，楊明州坦言，過往70年，台糖肉品檢驗全都合乎規定，這次事件，台糖主動將各廠豬肉送公正第三方檢驗，完全0檢出，經過連日檢驗結果，終於還給台糖一個清白，台糖自豪也自信，絕不辜負國人對食安的期許，期許大家同舟共濟，不要流於不理智、情緒性的，也感謝中央政府還給台糖清白，昨天已向台中市政府申請複驗。

▼楊明州：台糖沒有用就是沒有用，絕對禁得起考驗。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼ 行政院召開聯合記者會說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」 查驗結果 。（圖／記者莊喬迪攝）

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