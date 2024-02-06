暴打陳沂男90度鞠躬道歉　「背影像網婆才動手」發現打到名人也嚇到

記者黃彥傑、趙蔡州／綜合報導

網紅陳沂5日遭人當街痛打，事件引起各方高度關注，檢警已列為矚目案件進行偵辦。打人的21歲黃姓嫌犯透露，他當時真的是一時喝醉認錯人，把陳沂誤認是欺騙自己的黃姓網婆才會動手，事後發現打到的是頗有知名度的陳沂時也嚇了一跳，最後也在鏡頭前90度鞠躬向陳沂道歉。

▲黃姓嫌犯透露，當時他看見陳沂跟網婆的背景很像，才會衝上去打人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

黃姓嫌犯接受媒體訪問時，開頭先向陳沂道歉，當時他真的是一時喝醉認錯人，把陳沂誤認成他的黃姓網婆，「因為黃XX（黃姓網婆）騙我，我喝酒醉神智不清，才會對陳沂小姐動手，真的很抱歉」。

▲黃嫌在鏡頭前90鞠躬向陳沂道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

黃嫌透露，他跟黃姓網婆是在交友軟體上認識，發現對方欺騙自己後，氣到跟朋友在家喝悶酒，接著盧朋友載他到黃女的住處（事發地點附近），所以在路上看見陳沂跟網婆的背影很像，才會衝上去打人。

黃嫌說，朋友看到他在毆打陳沂時也嚇了一跳，趕快衝上來把他攔住，自己事後上網查了一下，發現打到有名的人也嚇到，事前他完全不認識陳沂，沒有受到任何人指使，最後也在鏡頭前跟陳沂90度鞠躬表示歉意，也希望未來有機會可以當面道歉。

黃嫌目前跟媽媽、阿嬤住在一起，平日在家裡幫忙賣麵賺錢，並沒有加入任何幫派，至於手上載著的價值數百萬元Richard Mille名錶，其實是仿品，並非真貨。

▲警方調查，黃嫌有毒品跟傷害罪前科。（圖／記者張君豪翻攝）

事件發生後，警方調查認為，黃男跟家人住在台北市景美、平常混跡文山區，有毒品跟傷害罪前科，這次跨區跑到松山毆打陳沂，事後停留在現場等待警察，並對警嗆聲製造「酗酒泥醉」無法自主身心的狀態，更配合警方管束帶回調查等行為，一口就供稱是誤認「網婆」打錯人，每個動作都符合「並無主觀犯意」、「並非計畫預謀犯案」、「顯無身心自主能力」的法律減刑要件。

加上僅是文山區一名遭列管毒蟲，居然穿戴數百萬元名錶和知名服飾，警界懷疑黃男犯案攻擊陳沂幕後有高人操盤。北檢檢察官目前已指揮松山警方深入追查此案，將詳細過濾黃男人際網絡，釐清陳沂遭當街毆打的傷害犯罪，幕後是否有對價關係及黑幫教唆。