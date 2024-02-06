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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委張啟楷。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

瘦肉精風波持續延燒！台糖「安心豚」梅花豬肉片被台中市政府檢出含瘦肉精，但行政院食安辦公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，爆發羅生門。對此，民眾黨立委張啓楷呼籲，中央地方放下爭執，以科學為依據，注意檢測特異性及敏感性，讓民眾可以安心過年。

台糖出產的「安心豚」梅花豬肉片被台中市政府檢出含瘦肉精，連帶讓各地方政府預防性下架；台糖雖強調國營事業絕不採購及使用瘦肉精，但也宣布接受消費者退貨。但行政院食安辦4日舉行記者會，公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，台中市政府5日召開記者會重申6次檢驗結果一致超標，肉片有無瘦肉精陷入羅生門。

張啓楷提出3點呼籲，第一，中央地方應放下爭執，重點是幫人民解決問題，要苦民所苦，民之所欲，常在我心。第二，以科學為依據，請公正第三方進行檢驗釐清，注意檢測特異性及敏感性，並擴大檢驗及問題產品溯源；同時，不該苛責維護人民權益第一線的食安基層公務人員。

第三，張啟楷說，已經快過年了，傳統市場即將休市，中央與地方政府應該暫時放下對立及互相爭執，加速處理瘦肉精檢測及檢驗，讓民眾可以安心，勿讓瘦肉精爭議過度衝擊民生。

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民眾黨張啓楷豬肉瘦肉精

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