基隆市民除舊布新大掃除　春節垃圾清運時間報你知

▲基隆春節垃圾清運時間報你知（圖／示意照／記者周宸亘攝）



記者郭世賢／基隆報導

農曆春節即將到來，基隆市政府環保局呼籲民眾，提前開始除舊布新大掃除，2月2日至2月8日實施年終大掃除，期間2月4日例假暫停收運外，仁愛區依原清運方式，中午及晚上各清運1次；其他六區則增加下午1時30分起（以聽到垃圾車音樂為準）巡迴清運1次，晚上依正常班次時間清運。



環保局指出，2月9日（農曆除夕日）自下午1時起，全市巡迴清運垃圾；晚上6時後，除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾；晚上7時至11時，全市16處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。





環保局表示，2月10至2月12日（農曆初一至初三）本市停止收運垃圾。2月13日（農曆初四）恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作，當天下午加收1班垃圾車。2月14日（農曆初五）清潔隊恢復正常上班，惟適逢每周三為休息日，本日休息。



另外，大型廢棄物電話受理登記截止至2月7日，環保局提醒民眾盡早登記，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，勿堆積巷道影響道路通行。仁愛區、七堵區及暖暖區民眾請洽：02-2431-2589；中正區、信義區、安樂區及中山區民眾請洽：02-2466-6863。