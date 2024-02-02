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4生肖「財神附身」！　春節前後錢多到滿出來

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲春節前後，有四大生肖財運爆發。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

龍年即將到來，在這喜慶和祥的時節，有幾個生肖特別受到財神眷顧，財運勢不可擋！《搜狐網》就揭曉了4大財運最旺的生肖，準備在春節前後錢財大豐收。

生肖虎

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在春節前後展現出勇敢的一面，不僅在事業上敢於拼搏，也敢於追求財富。敏銳洞察力會幫助屬虎的人抓住許多短暫的商機，只需付出一點努力，他們就可以輕鬆地讓財富翻倍。另外，屬虎人在春節期間也可能經由親友的介紹認識有名望的人。

生肖猴

屬猴的朋友憑藉著自己的機智和一絲不苟的工作態度，在春節前會看到財運大增。他們善於把握機遇，能夠在社會上闖出一片天地，賺取龐大財富。在貴人的支持下，屬猴的朋友不僅在工作上取得驕人的成績，在投資理財方面也收穫豐富。

生肖龍

春節前後，生肖龍的人會迎來一段財富爆發期。他們天生就具有領導能力與非凡魅力，能夠吸引許多人的支持。春節期間，屬龍人可望透過參與各種社交活動和聚會，結識一些有實力的合作夥伴或投資者。這些人的出現，會為他們的財富帶來質的飛躍。另外，生肖龍的人在春節前後的工作表現也會受到老闆讚揚，有望獲得豐厚的獎金或是升遷。

生肖豬

生肖豬的人誠實正直，做事踏實。在春節前後時期，他們的財運會逐漸穩定成長。屬豬的人不會過度追求高風險高收益的投資項目，而是會選擇一些相對穩定的理財方式來實現財富的保值增值。同時，他們也會利用春節期間的各種促銷活動，為自己省下不少錢，運勢雖看似普通，但其實是最有可能實現財富持續成長的生肖之一。

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