基隆監獄春節懇親佳節　230收容人溫馨會客...增進親情聯繫

▲基隆監獄春節懇親佳節，230名收容人增進親情聯繫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆監獄於新春前夕辦理電話懇親與面對面懇親，中華電信基隆營運處為了幫助收容人傳送溫暖話語，提供免費電話讓230名收容人透過電話能與親人進行真摯的寒暄關懷。基隆監獄張典獄長龍泉表示，基隆監獄也會持續積極辦理各項家庭支持活動，讓收容人在親人的陪伴下燃起重生的動力，繼續努力開創第二人生。

基隆監獄表示，春節懇親活動當天，除了由基隆市毒品危害防制中心向家屬進行毒品衛教宣導外，財團法人利伯他茲基金也提供基隆市政府藥癮家庭支持方案的諮詢，現場還設計了有獎徵答的環節，場面十分熱鬧有趣，讓收容人及其家屬也樂在其中。

此外，基隆監獄也於活動現場提供立可拍的服務，讓收容人與家屬共同留下溫馨時刻的合影見證。從一張張合影的過程，我們看到了家屬的摯真地關切和收容人滿足的笑容，這些照片將成為彼此思念的羈絆，並深深拉近收容人與家屬之間的距離。

基隆監獄張典獄長龍泉表示，基隆監獄所辦理的個別化處遇課程將會幫助開創新的人生，並認為收容人需要家人與社會各界人士的支持與鼓勵，同時也需要重新學習承擔家庭的責任，並能夠在復歸社會的路上攜手同行。