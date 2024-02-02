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迎接農曆春節　Global Mall屏東市+太平洋百貨祭多重回饋+福袋

▲Global Mall屏東市春節祭出開運大禮包 。（圖／Global Mall屏東市）

▲Global Mall屏東市春節祭出開運大禮包 。（圖／Global Mall屏東市提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接農曆春節，Global Mall屏東市及太平洋百貨公司分別祭出回饋及福袋活動，吸引消費者目光。

Global Mall屏東市春節檔期《龍轉好運》即日起至2月25日；今年以多元、全通路兩大主軸祭新春開運大禮包，力推四大回饋，包括「多元業種、多重回饋」刷Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3,000元最高送500元+300點，最高回饋率19%。

▲Global Mall屏東市春節祭出開運大禮包 。（圖／Global Mall屏東市）

▲Global Mall加碼抽法國巴黎10日遊。

另針對服飾、家電也推滿額贈；以及「全通路消費同累滿萬元送千點」，只要於屏東市及環球Online皆有消費，累計滿10,000元即可獲限量1,000點回饋；針對新會員也首度加碼推「新會員享入會雙重好運」立即贈100點、抽6666點會員點數。而春節應景的福袋則推「開運福袋多重抽」，主打年輕潮流、生活主題，初一起推出300袋、每袋999元，同時還加碼八大獎項抽獎，有機會獲得包括最高價值29,900元的iPhone15、超夯電動車行李箱、空拍機、藍芽喇叭、禮券1,000元等，並再參與全台福袋「陸海空旅遊行程」抽獎，有機會抽中法國巴黎10日遊、地中海郵輪榮耀號日本4日遊、環島之星迪士尼列車、清空購物車10,000元等。

屏東太平洋百貨推出幸福一條龍活動，即日起~2/9(五)除夕率先登場，舉辦【春節檔期滿仟送佰活動】，活動期間於本館(部份專櫃除外)當日消費累計滿5000元即可兌換太平洋百貨電子商品券300元乙份，滿10000元可兌換兩份，以此類推。吉利卡友/APP會員獨享好康再加碼，當日單筆滿6000元再加贈指定服飾電子抵用券200元，買越多送越多。

▲Global Mall屏東市春節祭出開運大禮包 。（圖／Global Mall屏東市）

▲屏東市太平洋百貨春節活動 。(圖／太平洋百貨提供)

▲Global Mall屏東市春節祭出開運大禮包 。（圖／Global Mall屏東市）

2/10大年初一早上，推出【新年福袋 龍厚禮啦】活動，限量300份，福袋排隊地點今年移至1F中正路路廣場，當日10點整開始發放號碼牌，顧客只要以現金1500元就可試試手氣，多項大獎等著你。而今年福袋總市值超過120萬，推出以【智能家居生活】為主打獎項，將抽出大獎YAMAHA JOG125機車(市價68000元)一名，大紅喜氣的顏色，為開春新年帶來一整年好運。

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