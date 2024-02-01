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2024桃園燈會2款小提燈　這五天現場發放

▲2024桃園燈會2款小提燈

▲2024桃園燈會2款小提燈。(圖／觀旅局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園燈會以「閃閃桃園、閃閃桃林」為主題，2月21日起至3月3日在桃園區南昌森林運動公園及虎頭山創新園區展開。市府觀旅局1日舉辦記者會表示，今年2款小提燈將在2月24、25、28日及3月2、3日於燈會現場發放，虎頭山燈區發放桃氣龍、南昌燈區發放寶桃龍。

此外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往燈會，將發放限定版「春桃共榮」，桃園龍年小提燈有別以往的組裝式小提燈，打造成可收納的寶盒，龍的祥瑞與桃園水蜜桃的柔美相融合，化為春聯字體，更增加節慶的喜慶氛圍。

▲2024桃園燈會2款小提燈

▲2024桃園燈會2款小提燈。(圖／觀旅局提供)

市府觀旅局長周柏吟表示，桃園小提燈因應龍年與永續環保議題，今年由榮獲多項設計大獎的韓世國設計師操刀，均以100%回收永續材料製作，「桃氣龍」造型結合桃園的水蜜桃、桃花及象徵石門水庫的水波狀龍麟雕紋型狀，表達龍騰萬里、遇水則發的好意象，也可作為存錢筒與吉祥物。

「寶桃龍」設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢，龍背的階梯狀設計象徵著年年高升，頭上的小配件則融合了桃園機場、白沙岬燈塔等特色，手把上的金幣則象徵著財寶在手。

今年桃園燈會於桃園市區展出，燈會周邊停車空間有限，賞燈民眾可搭乘火車至桃園火車站，或開車至新永和市場停車(付費)，燈會期間提供區內(藍線)及區外(紅線)接駁車，藍線循環兩燈區間並行經新永和市場停車場，紅線往返桃園火車站及會場，搭乘大眾運輸前往燈會現場還可抽黃金和拿限量小提燈。

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