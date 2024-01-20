多多龍小提燈又來了　　彰化人為了它「山上到山下」排隊5hrs　

記者唐詠絮／彰化報導

去年歲末彰化縣政府舉辦「月影燈季」點燈活動，現場發放2千個龍年應景的多多龍小提燈，可愛又討喜的造型萌翻了，當天沒領到的人紛紛敲邊碗，今天下午縣府趁著八卦山舉辦活動再發送2千個，未料人潮從山下排到山上，還有一家9人等了5小時搶頭香，縣長王惠美說，下一波還有情人節專屬粉粉多多龍，一定要讓民眾都能幸福多多。

▲彰化八卦山發放多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲為了多多龍小提燈八卦山排隊人龍。

為迎接寒假的到來，與大小朋友共度歡樂寒假時光，彰化縣政府今日在卦山村舉辦「彰化2024月影燈季」主題活動-歡樂放寒假親子活動日，有小朋友喜愛開心劇團及街頭藝人展演，還有大家眾所期待，限量多多龍小提燈及可愛造型氣球發送。

今天一早不少民眾為了搶到多多龍小提燈，便湧入卦山村，搶頭香的是周小姐一家出動9人，一早9點前往排隊，其餘民眾有帶著小孩、也有高齡長輩，頂著大太陽從山上排到山下，人龍超過3千人，王惠美到場時一一跟民眾寒暄，她說多多龍還有情人節及元宵節都將加碼分送，歡迎大家一起來賞燈提燈愉快度過週末時光。

城觀處表示，「彰化2024月影燈季」即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點開始每半小時，有氣勢磅礡大佛光雕秀，另外，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬，彰化愈來愈精彩，請大家拭目以待。