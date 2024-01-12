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2024台灣燈會！主燈「龍來台灣」氣勢非凡　小提燈「小龍包」亮眼吸睛

2024台灣燈會 主燈「龍來台灣」氣勢非凡 小提燈「小龍包」亮眼吸睛（圖／交通部觀光署提供）

圖、文／交通部觀光署提供

「2024台灣燈會」邁入第35屆，將於今（113）年2月24日（星期六）元宵節當日晚間正式開燈，主燈設置於臺南「高鐵燈區」，名為「龍來台灣」，是由中華民俗藝術基金會林明德董事長及中研院李豐楙院士共同命名，結合易經乾卦與民俗禮儀祝禱元素，更隱含龍年主燈對臺南400年致敬之意，並體現台灣燈會揚名國際，歡迎國際旅客攏來臺灣之期待。主燈造型構想融入臺南大天后宮殿前石柱龍形神韻，結合臺南太陽能光電產業的元素碳60、EVA作為光效展現，太陽能儲能系統加入主燈光源控制，成為史上最節能之主燈。每半小時展演一場燈光秀，活動將延續至3月10日（星期日）晚間結束。

以「臺南的起源 臺灣的故事」串起主展區，打造「美麗之島」、「海上明珠」、「一定成功」、「台灣軌跡」、「圳沃嘉南」、「時光迴廊」及「國際共融」等7大主題。歡迎相約親朋好友過年一起來賞燈，搭乘高鐵或台鐵輕鬆出發、深度漫遊。

台灣燈會邁入第35屆，每年最受大小朋友期待的小提燈，今年以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。另外還有一個有趣的設計，則是在龍嘴內側的燈具上方，開了一個硬幣大小的圓孔，閉起時燈具會塞住孔洞，等張開時上方的物品就會咕咚咕咚往下掉在龍嘴裡，除了當提燈使用外，還兼具玩具收藏的功能。

2024台灣燈會 主燈「龍來台灣」氣勢非凡 小提燈「小龍包」亮眼吸睛（圖／交通部觀光署提供）

2024台灣燈會 主燈「龍來台灣」氣勢非凡 小提燈「小龍包」亮眼吸睛（圖／交通部觀光署提供）

▲2024台灣燈會小提燈「小龍包」造型。

2024台灣燈會 主燈「龍來台灣」氣勢非凡 小提燈「小龍包」亮眼吸睛（圖／交通部觀光署提供）

▲2024台灣燈會「小龍包」深受大小朋友喜愛。

龍年小提燈怎麼組裝？
為避免民眾拿到提燈後不知道怎麼組，台灣燈會也提供了組裝方法的4個步驟：
去除不必要的紙屑，將紙雕各部摺線充分捏折，實線為凸折，虛線為凹折，組裝龍頭上半部，依號碼順序組裝，相同號碼互扣，扣口要平整，號碼在內側。

依組裝「龍頭上半部」→「下顎」→「連接上下兩半部」（下顎要在內側）→「提把」→「連接提把」的順序組裝，調整形狀，所有折線都要確實捏折，嘴巴就會順暢開合。

組裝提把，然後將兩條提帶分別扣住提把兩端，另一端同時扣於頭頂的細孔中，上方孔洞可調整長度，先將LED燈具上的墊片拔除，燈具卡住下顎後方的燈孔裡。扳開LED燈開關，即可亮燈。

下排牙齒扣住上顎的孔洞，可以將龍嘴閉緊。扣住上下顎時，龍頭後方可放入零食、玩具小物。再講龍嘴張開，小物會咕咚咕咚掉下來~

小提燈領取資訊，請持續關注觀光署臉書：https://www.facebook.com/timefortaiwan101

2024台灣燈會（圖／交通部觀光署提供）
2024台灣燈會「小龍包」小提燈組裝影片https://reurl.cc/09XZeb

2024台灣燈會（圖／交通部觀光署提供）

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