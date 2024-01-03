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2024台灣燈會主燈、小提燈造型亮相　黃偉哲力邀「龍來台南」

▲「2024台灣燈會在台南」3日在台北圓山飯店舉行記者會，由交通部長王國材、交通部觀光署署長周永暉、台南市長黃偉哲與主燈設計師彭力真等人，一同揭開主燈「龍來台灣」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台灣燈會在台南」3日在台北圓山飯店舉行記者會，由交通部長王國材、交通部觀光署署長周永暉、台南市長黃偉哲與主燈設計師彭力真等人，一同揭開主燈「龍來台灣」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」3日在台北圓山飯店舉行記者會，由交通部長王國材、交通部觀光署署長周永暉、台南市長黃偉哲與主燈設計師彭力真等人，一同揭開主燈「龍來台灣」的神秘面紗，深受小朋友喜愛的燈會小提燈「小龍包」也同步亮相。

台南市長黃偉哲表示，台南有幸在暌違16年後，再次成為台灣燈會舉辦的所在城市，要感謝許多人對台南的支持，台南市也是抱著辦喜事的心情，全力配合中央單位辦理，迎接龍年的台灣燈會。黃偉哲也特別稱讚今年設計師精心設計的主燈，勢必會成為今年燈會的亮點；同步亮相的可愛「小龍包」小提燈相信也會成為民眾珍藏的收藏品。

▲「2024台灣燈會在台南」3日在台北圓山飯店舉行記者會，由交通部長王國材、交通部觀光署署長周永暉、台南市長黃偉哲與主燈設計師彭力真等人，一同揭開主燈「龍來台灣」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲也歡迎大家今年春節可以「龍來台灣、龍來台南」，來台南不僅參加燈會，還可以同時參與晚上的月津港燈節、鹽水蜂炮和白天的台灣國際蘭展，共同體驗美不勝收的活動，更能共同見證台南400的里程碑，對台南來說是十分特別的一年，希望有更多國內外朋友一同分享美好時光。

交通部長王國材表示，這次台灣燈會舉行在台南，不僅是台南縣市合併之後的第一次，也是觀光署成立之後所辦的第一個燈會，具有特別意義，台南市政府與觀光署都會盡全力把活動辦好，也希望今年燈會的主燈「龍來台灣」能夠吸引更多國際觀光客「攏來台灣」。

▲「2024台灣燈會在台南」3日在台北圓山飯店舉行記者會，由交通部長王國材、交通部觀光署署長周永暉、台南市長黃偉哲與主燈設計師彭力真等人，一同揭開主燈「龍來台灣」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024台灣燈會在台南」有安平燈區(2/3-3/10)、高鐵燈區(2/24-3/10)兩大展區，主燈「龍來台灣」將在高鐵燈區與大家見面。主燈設計師彭力真的創作靈感，來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺。由於這次燈區位在台南沙崙智慧綠能科學城，台南大學綠能科技學系傅耀賢博士及其研發團隊，特別將太陽能封裝材料EVA及永續綠能元素碳60之原子元素加入主燈造型創作中，主燈的光源電力也採用太陽能發電科技，大幅降低總用電量，展現台南永續發展理念。

今年的小提燈將龍變身為可愛的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。小提燈另一個有趣的設計，則是在龍嘴內側的燈具上方，開了一個硬幣大小的圓孔，閉起時燈具會塞住孔洞，等張開時上方的物品就會咕咚咕咚往下掉在龍嘴裡，除了當提燈使用外，還兼具玩具收藏的功能，深受小朋友喜愛。

▲「2024台灣燈會在台南」3日在台北圓山飯店舉行記者會，由交通部長王國材、交通部觀光署署長周永暉、台南市長黃偉哲與主燈設計師彭力真等人，一同揭開主燈「龍來台灣」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局表示，元宵節開展的台灣燈會高鐵燈區將於2月24日至3月10日熱鬧展開；為了迎接台南400，市府將於2月3日在安平燈區率先啟燈，春節連假前就可先安排到林默娘公園、安平遊憩碼頭及運河沿岸的「安平燈區」賞燈，加上台南已開展的龍崎光節空山祭(至2/18)、1月27日將開幕的月津港燈節(1/27-3/3)等，台南400將有一連串的精采活動，歡迎民眾一來再來。

2024台灣燈會在台南 https://2024taiwanl/anternfestival.org/
交通部觀光署 https://www.taiwan.net.tw/
台南旅遊 https://www.twtainan.net/

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