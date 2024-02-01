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2024桃園燈會2／21~3／3登場　國際藝術與漢服市集同時登場

▲2024桃園燈會三大亮點

▲2024桃園燈會三大亮點。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園燈會將於2月21日起至3月3日，在桃園區南昌森林運動公園及虎頭山創新園區展開。市府觀旅局1日舉辦記者會表示，今年桃園燈會包含三大亮點，有超夯澳洲藝術家團隊ENESS來台首次免費公開展演、漢服市集重現古代元宵氛圍及雙展區主題表演不間斷，邀請各地遊客感受桃園多元文化魅力。

另外，今年更加碼以100%回收永續材料及循環利用理念推出「桃氣龍」、「寶桃龍」及搭乘大眾運輸限量版「春桃共榮」共3款小提燈，讓民眾來桃園賞燈也可帶走珍貴回憶。

▲2024桃園燈會三大亮點

▲漢服市集重現古代元宵氛圍。（圖／觀旅局提供）

市長張善政表示，今年桃園燈會以在地特色進行發想，共有南昌森林運動公園及虎頭山創新園區兩大主展區，將傳統技藝與漢服表演結合科技互動及國際藝術作品，讓桃園燈會呈現多元交融，民眾賞燈可搭乘區內接駁車至「南昌燈區」欣賞國際級的藝術燈組後至「虎頭山燈區」感受宋代漢服的上元節，來到桃園燈會如同穿梭時空，玩出不一樣的桃園風貌。

▲2024桃園燈會三大亮點

今年桃園燈會於桃園市區展出，燈會周邊停車空間有限，觀旅局籲請賞燈民眾可搭乘火車至桃園火車站，或開車至新永和市場停車(付費)，燈會期間提供區內(藍線)及區外(紅線)接駁車，藍線循環兩燈區間並行經新永和市場停車場，紅線往返桃園火車站及會場，搭乘大眾運輸前往燈會現場還可抽黃金和拿限量小提燈，更多資訊請上2024桃園燈會活動官網及樂遊桃園FB查詢。

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