全國第一個動畫小提燈「龍光柵現」　屏東燈節海報超搶眼

▲屏東燈節海報及小提燈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東燈節預計1月19日登場，近日復古風的海報搶先曝光，立即在網路掀起熱烈討論；屏東縣政府表示，今年屏東燈節並將把海報立體化，推出全國第一個動畫小提燈「龍光柵現」，轉動燈籠可以看到舞動的水龍，縣府將於19、20日二天在縣民公園燈區發送。

屏東燈節自2022年由屏東綵燈節擴大轉型舉辦以來，除了燈飾裝置引發熱潮外，海報設計與小提燈也是民眾矚目焦點，像2022年虎年，主視覺將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，眼睛還會一閃一眨，煞是討喜；去年2023年免年的「光光兔」小提燈，白白胖胖PVC充氣玩偶搭配七彩LED燈泡及掛繩，更是夯到爆，後來緊急追加數量，縣府員工連日幫忙趕工包裝，仍是供不應求。

今年龍年，屏東燈節再創新，海報主視覺把萬年溪幻化成水龍，成為可以讓大地風調雨順的吉祥動物，帶領象徵三個燈區場域的燈籠緩緩升空，帶出飛龍眺望大地的氣勢。海報日前在社群網路曝光，馬上就掀起網友熱烈討論與讚賞。

至於眾所期待的小提燈，屏東縣政府再創新，設計出全國第一個動畫燈籠「龍光柵現」，把海報上的燈籠變成實體的小提燈，上面印製水龍圖形，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞，十分動感有趣。最重要的是，小提燈組裝簡單，不會考驗家長的「手藝」，小朋友也可以輕易完成。

縣府預計屏東燈節1月19日、20日下午5時在縣民公園燈區發送「龍光柵現」小提燈，加入指定Line官方帳號及臉書即可兌換索取，現場送完為止。另屏東火車站、潮州火車站、竹田驛站、恆春轉運站、海口港看海美術館、水門轉運站等旅遊服務中心，及東港家庭福利服務中心，自2月1日至2月4日也開放兌換索取。

三大燈區縣民公園服務台、復興公園服務台、勝利星村將軍之屋，則於2月13日至14日限量發放。